Geschichte neu geschrieben: FrÃ¶lunda und LuleÃ¥ treffen im CHL-Finale erneut aufeinander

ZÃ¼rich. (PM CHL) Die Champions Hockey League (CHL) verspricht ein mitreiÃŸendes Finale, wenn Rekordmeister FrÃ¶lunda GÃ¶teborg LuleÃ¥ Hockey in einer Neuauflage des allerersten Finales der Premierensaison 2014/15 empfÃ¤ngt.

Das Scandinavium in GÃ¶teborg ist zum zweiten Mal Austragungsort des CHL-Finales, nachdem es bereits in der Saison 2018/19 das Finale ausrichtete.

Nachdem die Saison 2025/26 nun ihrem entscheidenden Ende entgegengeht, richtet sich der Fokus voll und ganz auf das bevorstehende CHL-Finale â€“ ein rein schwedisches Duell, das den diesjÃ¤hrigen europÃ¤ischen Klubmeister kÃ¼ren wird. FrÃ¶lunda GÃ¶teborg und LuleÃ¥ Hockey haben sich fÃ¼r das ultimative Spiel qualifiziert und treffen am 3. MÃ¤rz 2026 um 19:00 Uhr MEZ im Scandinavium in GÃ¶teborg (Schweden) aufeinander. Der Sieger sichert sich nicht nur den CHL-Titel der Saison 2025/26, sondern qualifiziert sich auch automatisch fÃ¼r die CHL-Saison 2026/27.

Die Hauptschiedsrichter des Spiels sind Mikael Holm (SWE) und Christoph Sternat (AUT), wÃ¤hrend Ludvig Lundgren (SWE) und Tommi NiittylÃ¤ (FIN) als Linienrichter fungieren. Steht es nach 60 Minuten unentschieden, spielen die Teams in einer 20-minÃ¼tigen VerlÃ¤ngerung, bis ein Tor fÃ¤llt. Nach der regulÃ¤ren Spielzeit wird mit drei gegen drei gespielt. Im CHL-Finale gibt es kein PenaltyschieÃŸen.

Der Weg ins Finale 2026: Der viermalige CHL-Meister FrÃ¶lunda GÃ¶teborg absolvierte eine weitere beeindruckende CHL-Saison. Nach einer starken regulÃ¤ren Saison zogen sie durch die Playoffs, indem sie Grenoble, ERC Ingolstadt und BrynÃ¤s IF eliminierten, und erreichten damit zum sechsten Mal das CHL-Finale. Die GÃ¶teborger wollen nun ihren historischen fÃ¼nften Titel gewinnen. Im Halbfinale setzte sich FrÃ¶lunda gegen BrynÃ¤s durch â€“ mit einem 2:0-Sieg im Hinspiel und einem temporeichen RÃ¼ckspiel, in dem Isac Heens mit zwei Treffern den Einzug ins Finale sicherte.

LuleÃ¥ Hockey, CHL-Meister der Premierensaison 2014/15, steigerte sich nach einem neunten Platz in der regulÃ¤ren Saison in den Playoffs deutlich. Auf ihrem Weg in die Playoffs besiegten sie Kometa Brno, den finnischen Top-Favoriten Ilves Tampere und schlieÃŸlich EV Zug in einer hart umkÃ¤mpften Halbfinalserie. Dieser Lauf sicherte LuleÃ¥ die dritte CHL-Finalteilnahme, genau elf Jahre nach ihrem historischen DebÃ¼tsieg. Im entscheidenden Halbfinale gegen Zug ging LuleÃ¥ im RÃ¼ckspiel frÃ¼h mit 3:0 in FÃ¼hrung â€“ ein Vorsprung, der trotz Zugs Aufholjagd am Ende den Ausschlag gab.

Wer wird Topscorer und MVP der LGT?

Das Rennen um den Titel des LGT-Topscorers der Saison 2025/26 ist vor dem Finale noch vÃ¶llig offen. GrÃ©gory Hofmann (EV Zug) fÃ¼hrt die Rangliste aktuell mit 13 Punkten an, doch mehrere Spieler, die am CHL-Finale 2026 teilnehmen, sind ihm dicht auf den Fersen. Max Friberg von FrÃ¶lunda ist mit 12 Punkten sein schÃ¤rfster Verfolger. Auch Mathias BromÃ© (LuleÃ¥ Hockey) und Jere Innala (FrÃ¶lunda GÃ¶teborg) mit jeweils 10 Punkten haben noch Chancen auf den Titel.

Der Gewinner des LGT-MVP-Awards der Saison 2025/26 wird nach dem Finale bekanntgegeben. FÃ¼nf Spieler wurden von einer europÃ¤ischen Expertenjury nominiert: Max Friberg (FrÃ¶lunda GÃ¶teborg), Jack Kopacka (BrynÃ¤s IF), Riley Barber (ERC Ingolstadt), Dominik KubalÃ­k (EV Zug) und Henrik TÃ¶mmernes (FrÃ¶lunda GÃ¶teborg). Das Endergebnis setzt sich zu 50 Prozent aus der bereits abgeschlossenen Fanabstimmung und zu 50 Prozent aus der Bewertung der Expertenjury zusammen.

So sehen Sie das CHL-Finale 2026

Infront, der exklusive Medien- und Marketingpartner der Champions Hockey League, Ã¼bertrÃ¤gt das CHL-Finale in 30 LÃ¤ndern und Regionen Ã¼ber 15 Sender und Plattformen und sorgt so fÃ¼r eine weltweite Berichterstattung Ã¼ber das entscheidende Spiel der Saison 2025/26. In Regionen ohne exklusiven Ãœbertragungspartner ist das Finale auch kostenlos auf IIHF.tv verfÃ¼gbar.

Zuschauer zu Hause profitieren erneut von einer optimierten Live-Produktion mit Ã¼ber 20 Kameras, die das CHL-Finale aus verschiedenen dynamischen Perspektiven einfangen. Mehrere Spezialkamerasysteme bringen die Geschwindigkeit und IntensitÃ¤t des Spiels noch nÃ¤her an die Zuschauer heran und schaffen so ein immersives Fernseherlebnis.

FÃ¼r mehr Transparenz sind die Schiedsrichter auf dem Eis mit Mikrofonen ausgestattet, sodass sie ihre Entscheidungen direkt mit den Fans im Scandinavium und den Zuschauern zu Hause kommunizieren kÃ¶nnen.

Zum ersten Mal wird auch eine Indoor-Drohne in der Arena eingesetzt, was der Ãœbertragung eine neue visuelle Dimension verleiht und fÃ¼r eine noch dynamischere und fesselndere Berichterstattung Ã¼ber das CHL-Finale sorgt.