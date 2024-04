„Gesamtpaket hat sehr gut gepasst“ – ERC Ingolstadt prÃ¤sentiert seinen ersten Neuzugang

Ingolstadt. (PM ERC) Der erste Neuzugang für die Saison 2024/25 steht fest. Daniel Schmölz verstärkt die Offensive des ERC Ingolstadt aus der PENNY DEL...

Ingolstadt. (PM ERC) Der erste Neuzugang für die Saison 2024/25 steht fest.

Daniel Schmölz verstärkt die Offensive des ERC Ingolstadt aus der PENNY DEL (Deutsche Eishockey Liga). Der 32-Jährige wechselt von den Nürnberg Ice Tigers an die Donau und unterschreibt bei den Oberbayern einen Zweijahresvertrag.

Seit Jahren gehört der Nationalspieler zu den Top-Torschützen in der Liga. Allein in den vergangenen sieben DEL-Hauptrunden gelangen Schmölz 120 Treffer. Ein Wert, den unter den einheimischen Profis nur Leo Pföderl und Yasin Ehliz übertreffen.

„Daniel hat über viele Jahre bewiesen, dass er ein zuverlässiger Torjäger ist. Er spielt mit enorm viel Biss und arbeitet insbesondere vor dem Tor sehr hart“, beschreibt Sportdirektor Tim Regan die Attribute des Neuzugangs. „Dort agiert er sehr geschickt, kann sich behaupten und regelmäßig für Torgefahr sorgen. Mit seinen Qualitäten kann er eine wichtige Rolle für uns übernehmen.“

Das hat der Linksschütze zuletzt auch im Trikot der Nürnberg Ice Tigers unter Beweis gestellt. In vier Spielzeiten war er dreimal Topscorer der Franken. So auch in der abgelaufenen Saison, als er in 53 Partien 39 Punkte (17 Tore, 22 Vorlagen) sammelte.

„Das Gesamtpaket in Ingolstadt hat einfach sehr gut gepasst. Tim hat sich sehr um mich bemüht und ich habe gespürt, dass mich der ERC unbedingt im Team haben will und auf mich setzt. Ich möchte in Ingolstadt weiterhin produktiv sein, der Mannschaft aber genauso mit meiner körperlichen Spielweise helfen, erfolgreich zu sein. Das steht für mich nämlich an erster Stelle: Der Mannschaftserfolg“, sagt Schmölz, der 2018 sein Nationalmannschafts-Debüt gab und 2022 an der Weltmeisterschaft teilnahm.

Der aktuelle Kader für die Saison 2024/25 im Überblick

Torhüter: Michael Garteig, Devin Williams, Nico Pertuch

Verteidiger: Fabio Wagner, Kevin Maginot, Mat Bodie, Leon Hüttl, Niklas Hübner

Stürmer: Philipp Krauß, Noah Dunham, Wojciech Stachowiak, Wayne Simpson, Charles Bertrand, Enrico Henriquez-Morales, Travis St. Denis, Daniel Pietta, Jan Nijenhuis, Daniel Schmölz