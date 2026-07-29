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! +Fischtown PinguinsNürnberg Ice Tigers

Gerüchteküche: Neuer Center für Bremerhaven? – Ex-Düsseldorfer O’Donnell ein Kandidat in Nürnberg?

29. Juli 20261 Mins read100
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Alex Broadhurst 2017 im Trikot der Columbus Blue Jackets - © Jamie Sabau/NHLI via Getty Images
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Bremerhaven. (EM) Haben die Fischtown Pinguins einen starken Center an der Angel?

Nach Informationen von DEL-Insider RinkRat haben die Nordlichter Center Alex Broadhurst im Visier.

Der US-Amerikaner verbrachte die letzten vier Spielzeiten in der russischen KHL bei Omsk und Amur Khabarovsk. Zuvor sammelte er erste Europaerfahrungen in der finnischen Liiga bei IFK Helsinki.
Dem 33- jährigen gelang in seiner Karriere der Sprung in der NHL nicht ganz. 2011 wurde er in Runde sieben an #211 von den Chicago Blackhawks gedraftet und absolvierte in seiner Karriere bislang zwei Matches in der NHL, sowie 416 Spiele in der American Hockey League (AHL). 2020 folgte der Wechsel auf den alten Kontinent.
Offiziell bestätigt ist der Wechsel noch nicht. Sollte der Deal klappen, dann könnte Broadhurst direkt zum Trainingsauftakt in Bremerhaven einsteigen.

Ice Tigers an O’Donnell interessiert?

Damit aber noch nicht genug der Gerüchte vom DEL-Transferexperten: Ach der ehemalige Düsseldorfer und letztjährige Mannheime Brendan O’Donnell (34) könnte nochmal in der DEL unterkommen. Allerdings soll es keine finanzielle Einigung zwischen den interessierten Nürnberg Ice Tigers und der Seite O’Donnells geben. Die Ice Tigers haben bislang acht Importlizenzen vergeben.

Alex Broadhursts Karriere in Zahlen

Source: Alex Broadhurst @ Elite Prospects

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