Gerüchteküche: Neuer Center für Bremerhaven? – Ex-Düsseldorfer O’Donnell ein Kandidat in Nürnberg?

Bremerhaven. (EM) Haben die Fischtown Pinguins einen starken Center an der Angel?

Nach Informationen von DEL-Insider RinkRat haben die Nordlichter Center Alex Broadhurst im Visier.

Center Alex Broadhurst könnte nach vier Spielzeiten in der KHL ein BHV Pinguin werden.

Ein anderer potenzieller Wechsel könnte dagegen am Finanziellen scheitern: Die Ice Tigers sollen Interesse an Brendan O’Donnell haben, bislang gibt es nach meinen Infos aber keine Einigung. — RinkRat (@RinkRat23040081) July 29, 2026

Der US-Amerikaner verbrachte die letzten vier Spielzeiten in der russischen KHL bei Omsk und Amur Khabarovsk. Zuvor sammelte er erste Europaerfahrungen in der finnischen Liiga bei IFK Helsinki.

Dem 33- jährigen gelang in seiner Karriere der Sprung in der NHL nicht ganz. 2011 wurde er in Runde sieben an #211 von den Chicago Blackhawks gedraftet und absolvierte in seiner Karriere bislang zwei Matches in der NHL, sowie 416 Spiele in der American Hockey League (AHL). 2020 folgte der Wechsel auf den alten Kontinent.

Offiziell bestätigt ist der Wechsel noch nicht. Sollte der Deal klappen, dann könnte Broadhurst direkt zum Trainingsauftakt in Bremerhaven einsteigen.

Ice Tigers an O’Donnell interessiert?

Damit aber noch nicht genug der Gerüchte vom DEL-Transferexperten: Ach der ehemalige Düsseldorfer und letztjährige Mannheime Brendan O’Donnell (34) könnte nochmal in der DEL unterkommen. Allerdings soll es keine finanzielle Einigung zwischen den interessierten Nürnberg Ice Tigers und der Seite O’Donnells geben. Die Ice Tigers haben bislang acht Importlizenzen vergeben.

Alex Broadhursts Karriere in Zahlen

Source: Alex Broadhurst @ Elite Prospects

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