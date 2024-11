GerÃ¼chtekÃ¼che: EHC Red Bull MÃ¼nchen verpflichtet zwei Nationalspieler

München. (EM) Eishockey-Magazin hatte schon in der letzten Woche berichtet, dass der Kampf um die besten deutschen Spieler, deren Vertrag im kommenden Frühjahr ausläuft,...

Seit Tagen werden Josh Samanski (Straubing), Justin Schütz (Köln) oder auch Bremerhavens Goalie Maxi Franzreb mit den Top-Klubs Eisbären Berlin und Adler Mannheim in Verbindung gebracht.

Am heutigen Dienstag berichtet die Bild-Zeitung zuerst, dass Ingolstadts Verteidiger Fabio Wagner und Wolfsburgs Luis Schinko beim EHC Red Bull München an der Angel sein sollen.

Beide Spieler sind in Landshut geboren, wären also nur also eine gute Autostunde von der Heimat entfernt tätig.

Luis Schinko (24) zeigt im dritten Jahr in Folge, dass er bei den Grizzlys Wolfsburg ein beständiger Punktesammler ist. Wolfsburgs Manager Charly Fliegauf hatte sich im Dezember 2022 frühzeitig mit Schinko auf eine Vertragsverlängerung bis 2025 geeinigt. In der aktuellen Saison hat der vielseitig einsetzbare Stürmer in 16 Spielen schon sieben Treffer und sechs Beihilfen gesammelt. Mit durchschnittlich über 17 Minuten Eiszeit pro Spiel ist er in der VW-Stadt ein wichtiger Eckpfeiler im Team von Headcoach Mike Stewart. Kein Wunder also, dass die hochambitionierten Münchner ein Auge auf ihn geworfen haben.

Interessanterweise bringt die Bild auch noch Papa Thomas Schinko bei den Münchnern ins Spiel. Er arbeitet beim Ligarivalen Nürnberg Ice Tigers als Physiotherapeut und hat in seiner Karriere selbst 550 Spiele in der DEL absolviert.

Der Abschied von Fabio Wagner aus Ingolstadt wurde am heutigen Tag von den Panthern bereits öffentlich gemacht. Der 29- jährige Defensivspezialist sucht nach elf Spielzeiten noch einmal eine neue Herausforderung. Der WM-Silbermedaillengewinner von 2023 würde perfekt ins Beuteschema der Münchner passen.

„Ich habe mir in den vergangenen Wochen und Monaten viele Gedanken gemacht und mich letztlich dazu entschieden, in der kommenden Saison eine neue Herausforderung anzunehmen, um mich persönlich nochmals weiterzuentwickeln und auch sportlich eine neue Aufgabe anzugehen. Diese Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen, da ich von den Panther-Fans und dem gesamten Club immer eine große Wertschätzung sowie enormes Vertrauen in den vergangenen zehn Jahren erfahren habe. Dafür bin ich sehr dankbar“, erklärt Wagner, der mit dem ERC Ingolstadt 2015 und 2023 das Playoff-Finale erreichte. „Ich werde bis zum Schluss alles für den ERC geben, um gemeinsam mit dem Team maximal erfolgreich abzuschließen. Darauf liegt mein ganzer Fokus.“

Offiziell bestätigt ist bislang nur der Abgang von Fabio Wagner im kommenden Sommer aus Ingolstadt. Die Würfel scheinen bei beiden Spielern aber gefallen zu sein.

