Gerüchteküche: Diese neuen Goalies sind bei den Nürnberg Ice Tigers und bei den Eisbären Berlin im Gespräch

Köln. (EM) Die Torwartposition ist die wohl wichtigste Position in einem Hockeyteam.

Diese Stelle mit einem herausragenden Goalie zu besetzen ist für den sportlichen Erfolg essenziell wichtig.

Wer seine Torwartpositionen mit starken deutschen Keepern besetzen kann, hat den Vorteil eine Importlizenz „mehr“ in Angriff oder Verteidigung vergeben zu können.

Klubs, die auf einen starken Import-Goalie setzen, bemühen sich in der Regel frühzeitig darum diesen unter Vertrag zu nehmen.

Löwen Frankfurt setzen auf Adam Scheel

So haben die Löwen Frankfurt in der letzten Woche mit Adam Scheel einen international erfahrenen Goalie verpflichtet, der zudem auch noch mit 26 Jahren vor seinen besten Jahren in seiner Karriere steht. Seine Erfahrungen aus der NHL, AHL und KHL sollen helfen die Abwehr der Löwen zu stabilisieren.

Holt Nürnberg Luis Janett mit deutschem Pass

Noch sind aber in der DEL nicht alle Torwartstellen vergeben und so sprudeln in diesen Tagen zwei interessante Namen in die Gerüchteküche hinein. Die Nürnberg Ice Tigers scheinen auf der Suche nach dem Goalie neben Niklas Treutle in der Schweiz fündig geworden zu sein. Luis Janett (25) ist laut Eishockey-News ein ernsthafter Kandidat im Frankenland. Mehrere Schweizer Medien berichten zudem übereinstimmend, dass Janett, dessen Vertrag in Biel ausläuft, die Möglichkeit hat einen deutschen Pass zu bekommen. Das würde ihn natürlich attraktiv machen und erklären, warum er mehrere Klubs in Deutschland angeboten wurde.

Luis Janett erhielt in der Juniorenzet in Kloten den Karriere-Feinschliff und sammelte beim EHC auch erste Erfahrungen im Profibereich. In den letzten zwei Spielzeiten konnte er sich beim EHC Biel nicht zum Stammgoalie entwickeln. Nun könnte der Karriereschritt in die DEL gerade recht kommen. Fix ist aber noch nichts bestätigt.

NHL-Erfahrung für die Eisbären?

Obwohl gerade mitten in den Playoffs, sickert auch ein Torwartgerücht die Eisbären Berlin betreffend durch. Klar ist wohl, dass Jonas Stetter (Ingolstadt?) und Jake Hildebrand (Mannheim?) die Hauptstadt verlassen werden. Seit Wochen gilt Regensburgs DEL2-Topgoalie Jonas Neffin als Neuzugang in Berin. Nun bringt „Bild“ einen neuen Import-Goalie mit den Eisbären ins Spiel.

Der Kanadier Olivier Rodrigue (25) könnte zum Wechsel nach Europa bereit sein. Bestritt Rodrigue in der letzten Saison sogar noch zwei Spiele für den Draisaitl-Klub Edmonton in der NHL, kam er in dieser Spielzeit bei den Rockford IceHogs in der AHL nur zu sieben Einsätzen.

Der 25- jährige gilt als athletischer Butterfly-Goalie, der mit spektakulären Paraden seinem Team helfen kann.

Auch hier gibt es keine offizielle Bestätigung des Wechsels. Das dürfte, so es denn zum Wechsel kommt, auch erst nach den Playoffs der Fall sein.