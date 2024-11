GerÃ¼chtekÃ¼che brodelt: Wo sieht Nationalspieler Alex Ehl seine Zukunft ab Sommer 2025?

Düsseldorf. (EM) Gemunkelt wurde schon etwas länger über einen möglichen Wechsel von Stürmer Alexander Ehl nach der Saison von seinem bisherigen Klub der Düsseldorfer...

Düsseldorf. (EM) Gemunkelt wurde schon etwas länger über einen möglichen Wechsel von Stürmer Alexander Ehl nach der Saison von seinem bisherigen Klub der Düsseldorfer EG zu einem Ligarivalen.

Speziell deutsche Nationalspieler und DEB-Perspektivspieler sind im Herbst auf dem Transfermarkt sehr begehrt.

Der 25- jährige Rechtsschütze hat bislang 230 DEL-Spiele für die DEG bestritten und kommt dabei auf 47 Tore und 60 Vorlagen. 2020 debütierte er in der Deutschen Nationalmannschaft und wurde 2023 Vize-Weltmeister.

Ende Dezember 2023 hatte er bei der DEG seinen vertrag bis 2025 verlängert. In der Gerüchteküche wurde wochenlang über einen Wechsel zum rheinischen Rivalen Kölner Haie spekuliert. Nun aber sollen die Adler Mannheim lau Bild Zeitung das Rennen um den gebürtigen Landshuter gemacht haben. Der EHC Red Bull München soll ebenfalls interessiert gewesen sein.

Offiziell bestätigt ist bislang weder der Angang nach der Saison noch der zukünftige Klub.

Momentan erholt sich Alex Ehl noch von einer Operation, könnte aber schon im Dezember, wenn alles nach Plan läuft, wieder für die DEG angreifen.

Nachdem gestern die DEG einen neuen Hauptsponsor verkündete und in Zukunft dadurch mehr Geld in den Kader investieren kann, dürfte diese Weichenstellung in der Personalie Alex Ehl vermutlich zu spät kommen. Allerdings werden durch die Wechsel anderer namhafter Spieler zu den Top-Klubs München, Mannheim und Berlin auch dort wieder Spieler frei.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Alex Ehls Karriere in Zahlen

Eishockey-Magazin TV