Gerücht wird immer heißer: WM-Eröffnung 2027 erneut auf Schalke?

Zürich. (EM) Jetzt also doch!? Gemunkelt wurde es schon Ende 2023, doch nun soll es sehr konkret sein: Wie Bild als erstes berichtete, soll das WM-Eröffnungsspiel 2027 in der Veltins Arena „auf Schalke“ stattfinden.

Schon bei der Heim-WM 2010 fand das damalige Eröffnungsspiel in Gelsenkirchens Arena statt. Mit 77.803 Zuschauern wurde damals ein neuer Zuschauer-Weltrekord aufgestellt. Sportlich war das Spiel der Startschuss in eine tolle Heim-WM. Die USA wurden mit 2:1 nach Verlängerung bezwungen. Torschützen damals: Michael Wolf (26.) und Felix Schütz (61.). Deutschlands euphorischer Lauf endete schließlich im Halbfinale. Mit 1:2 unterlag man Russland und auch im Spiel um Platz drei gewannen die Schweden mit 3:1. Gefeiert wurde das Team von Uwe Krupp dennoch.

Der Run auf die Tickets war damals schon riesengroß. So waren schon eine Woche nach Vorverkaufsstart rund 60.000 Tickets verkauft. Am Spieltag selbst fand beginnend am Vormittag ein riesengroßes Fanfest auf dem Gelände der Arena statt. Eishockeyfans aus allen Ländern feierten friedlich und gemeinsam die Eröffnung durch den damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler. Moderiert wurde die Eröffnungsfeier von ARD-Wetterfee Claudia Kleinert und Scooter performten unter Pfiffen den Eröffnungssong.

WM-Botschafter waren damals Tennis-Legende Steffi Graf, „The Great One“ Wayne Gretzky, Heiner Brand (ehemaliger Handball-Bundestrainer), Philipp Lahm (Ex Fußball-Nationalspieler), H. P. Baxxter (Frontmann von Scooter) und Wetterfee Claudia Kleinert.

Eishockey-Magazin (seit 1998 online) hat das damalige Videomaterial vom Eröffnungsspiel noch einmal im nachfolgenden Video herausgekramt.

Remember 2010: So war es damals





Die Idee einer Neuauflage einer Eröffnung mit einem Freiluftspiel in einem Fußballstadion gab es auch immer wieder im Vorfeld der letzten Heim-WM 2017. Diese wurde aber vom damaligen DEB-Präsidium immer wieder abgelehnt, da „Schalke ein einmaliges und nicht wiederholbares Event“ gewesen sei.

Die Vorteile der Schalker Arena, von gegnerischen Fans oft auch liebevoll als „Turnhalle“ bezeichnet, liegen auf der Hand: Das Dach ist verschließbar, die Nähe zum WM-Spielort Düsseldorf (neben Mannheim Austragungsort) und das enorme Fassungsvermögen im Ballungsraum Ruhrgebiet.

Nun scheint die Zeit reif und das neue Präsidium scheint gewillt eine Neuauflage anzupacken. Offiziell gemacht wurde diese Idee noch nicht. Einerseits aus Respekt vor der aktuell laufenden Weltmeisterschaft in der Schweiz und andererseits auch, weil wohl noch letzte Details mit der IIHF und der Arena abgesegnet werden müssen.

Für das Eröffnungsspiel 2010 benötigte man eine dreijährige Planungszeit. Nun dürfte alles deutlich schneller umsetzbar sein. Einerseits hat man noch Erfahrungen aus 2010 und gleichzeitig wurden seit 2013 in schöner Regelmäßigkeit Winter-Games- und Eventspiele in verschiedenen Freiluftarenen veranstaltet.

In den kommenden Wochen wird man dann sicherlich nähere Infos erfahren. Im Netz waren die ersten Reaktionen der Fans durchweg positiv.

Beim Gedanken ans Eröffnungsspiel kriege ich sofort wieder Gänsepelle

User Manfred (war 2010 live vor Ort)