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Gerücht: Ist Andre Rankel der zukünftige Bundestrainer?

26. August 20261 Mins read112
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Co-Trainer Andre Rankel von den Eisbären Berlin - © City-Press
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München. (EM) Seit am Dienstag bekannt wurde, dass der Deutsche Eishockey Bund am Donnerstagnachmittag den neuen Eishockey Bundestrainer der Männer vorstellen wird, wird spekuliert, wer denn nun den Job bekommt.

Laut Mannheimer Morgen soll der langjährige Meisterspieler Andre Rankel neuer Bundestrainer werden.

Rankel wird exakt am Donnerstag 41 Jahre jung. Nach dem Ende seiner Karriere im Jahr 2020 war es zunächst etwas still um ihn in der Hockeyszene geworden.

Seit 2023 gehört er zum Trainerstab der Eisbären Berlin. Zunächst als Assistent und Developmentcoach. Seit zwei Jahren nur noch als Assistenztrainer.

Mit dem DEB hatte Rankel nicht nur als Spieler reichlich Berührungspunkte. In der Saison 23/24 betreute er die U18 Auswahlmannschaft des DEB. 2024 gehörte er zum Trainerstab beim Deutschland Cup.

Man kennt sich also durchaus näher.

Am Donnerstag wird das gut gehütete Geheimnis um den neuen Bundestrainer gelüftet. Gespannt sein darf man auch, wer das Trainerteam dazu unterstützen wird.

Seine Karriere in Zahlen

Source: André Rankel @ Elite Prospects

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