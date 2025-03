GerÃ¼cht: Iserlohn Roosters kÃ¶nnen in KÃ¼rze ihren ersten Neuzugang prÃ¤sentieren

Iserlohn. (MK) Stück für Stück nimmt der zukünftige Kader der Iserlohn Roosters immer klarere Konturen an.

Am Freitag erst konnten die Sauerländer die eminent wichtige Vertragsverlängerung mit Stürmer Taro Jentzsch um eine weitere Spielzeit stolz verkünden. (wir berichteten, siehe auch Eishockey-Magazin TV)

Zehn Spieler umfasst aktuell der Kader für die Spielzeit 2025/2026.

Nun verdichten sich die Gerüchte, dass der erste Neuzugang fix ist. Laut Transferexperte „RinkRat“ wird Julian Napravnik in die Waldstadt wechseln. Der 27- jährige war nach sechs Jahren in Nordamerika 2023 zurück nach Deutschland zu den Löwen Frankfurt gewechselt. Aus dieser gemeinsamen Zeit kennt er Iserlohns Sportdirektor Franz-David Fritzmeier sehr gut. Schon vor einigen Tagen hatte Franz-David Fritzmeier bestätigt, dass der Kontakt zu Julian Napravnik nie abgerissen ist. Gut möglich, dass beide in naher Zukunft wieder zusammenarbeiten werden.

Hätte mir vor drei Jahren jemand gesagt, dass Julian Napravnik im September 2025 für die Roosters am Seilersee aufläuft- ich hätte es nicht geglaubt.

Tatsächlich stimmen laut meinen Infos aber die Gerüchte und der gebürtige Bad Nauheimer wechselt nach Iserlohn. — RinkRat (@RinkRat23040081) March 22, 2025

Julian Napravniks Karriere

Julian Napravnik erlernte in seiner Heimatstadt Bad Nauheim das Eishockeyspielen. Über die Talentschmiede der Jungadler Mannheim (2012 – 2016) ging es anschließend nach Nordamerika. Dort spielte er größtenteils für die Minnesota State University, mit der er zweimal die NCAA-Meisterschaft gewinnen konnte.

In Mannheim gewann er drei Mal die DNL-Meisterschaft und in seinem letzten DNL-Jahr wurde er als Spieler des Jahres ausgezeichnet.

In seinen zwei Jahren bei den Löwen Frankfurt gelangen ihm in 86 Hauptrundenspielen 22 Tore und 31 Beihilfen. Dazu gesellen sich in der Statistik „nur“ 16 Strafminuten. In den zurückliegenden Pre-Playoffs verbuchte er in beiden Spielen ein Assist.

Bei den Roosters würde er neben Franz-David Fritzmeier auch wieder auf Colin Ugbekile treffen. Mit ihm spielte er 2016/17 gemeinsam in der USHL für die Des Moines Buccaneers und während der WM-Vorbereitungsphase im Frühjahr 2024. Und last but not least ist sein ehemaliger Förderer bei den Jungadlern, Frank Fischöder, als U20 Headcoach und Sportdirektor der Young Roosters weiterhin sehr eng an die Profis angebunden.

Offiziell bestätigt ist der Wechsel noch nicht und – wie bei allen Transfers – erst dann, wenn alle Formalitäten erledigt sind und die Tinte unter einem Vertrag trocken ist.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Lesen Sie auch: Seit drei Jahren in der NCAA aktiv – Julian Napravnik: „Der Plan für mich ist, so lange wie es geht in Nordamerika zu bleiben“

Juian Napravniks Karriere in Zahlen

Der aktuelle Kader der Roosters

Tor: Andreas Jenike, Finn Becker,

Abwehr: Stanislav Dietz, Colin Ugbekile, Colton Jobke, Lennard Nieleck, Nils Elten

Angriff: Maciej Rutkowski, Noel Saffran, Taro Jentzsch

Eishockey-Magazin TV