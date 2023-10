GerÃ¼cht: DÃ¼sseldorfer EG trennt sich von Klub-Legende

Artikel anhören Düsseldorf. (EM) Am Wochenende konnte die Düsseldorfer EG zumindest die Rote Laterne an den Westrivalen aus Iserlohn weitergeben. Dennoch ist mit der...

Dennoch ist mit der Punkteausbeute mit sieben Zählern aus elf Spielen natürlich niemand rund um den Brehmplatz zufrieden. Das heftige Verletzungspech zu Beginn der Saison hat man mit den Nachverpflichtungen von Kenny Agostino und Luke Green versucht aufzufangen. Noch vor knapp zehn Tagen stärkte die Klubführung in Person des geschäftsführenden Gesellschafter Harald Wirtz dem Team den Rücken. „Wir stehen hinter Sportdirektor Niki Mondt, hinter dem Trainer-Team um Thomas Dolak und hinter der Mannschaft. Dies ist die gemeinsame Einschätzung aller Gesellschafter. Wir sind von den vorhandenen Qualitäten überzeugt“, hieß es damals in einem öffentlichen Statement.

Heute berichtet allerdings das Onlineportal „D.Sports“ über seine sozialen Kanäle, dass es doch zu einer Veränderung im Trainerteam kommen wird. So soll nach Informationen von D.Sports Assistenztrainer Daniel Kreutzer seinen Posten räumen. Er war in der Traini9ngsarbeit unter anderem für die Defensive und das Penaltykilling zuständig. Headcoach Thomas Dolak soll demnach weiter in seinem Amt bleiben. Offiziell von der DEG bestätigt wurde diese News bislang noch nicht.

Daniel Kreutzer ist bei der Düsseldorfer EG eine absolute Klub-Ikone. Er steht wie kaum ein anderer für die Tradition und Leidenschaft der DEG. Mit weit über 1.000 Profi-Spielen, 268 Toren, 529 Vorlagen und 1.550 Strafminuten hält er gleich mehrere Rekorde des achtmaligen Deutschen Meister und auch der Penny DEL.

Seine Ablösung wäre ein mehr als deutliches Zeichen. In dieser Saison wurde der langjährige Assistenztrainer Thomas Dolak als Nachfolger von Roger Hansson zum Headcoach befördert. Ihm zur Seite stehen der letztjährige Kapitän Alexander Barta und Daniel Kreutzer, der in der letzten Spielzeit noch gemeinsam mit Thomas Dolak dem geschassten Roger Hansson assistierte.

