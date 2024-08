Gerry Fleming: „Ich war mit unserer KÃ¶rperlichkeit im Spiel zufrieden“ – Caps feiern gegen Schwenningen ersten Pre-Season-Sieg

Klagenfurt. (PM Capitals) Mit einem 5:2-Erfolg über die Schwenninger Wild Wings verbuchen die spusu Vienna Capitals den ersten Sieg der Pre-Season. Patrick Antal trifft...

Klagenfurt. (PM Capitals) Mit einem 5:2-Erfolg über die Schwenninger Wild Wings verbuchen die spusu Vienna Capitals den ersten Sieg der Pre-Season.

Patrick Antal trifft auch im zweiten Vorbereitungsspiel der Wiener, um die Caps nach vier Minuten in Führung zu bringen. Christof Kromp (35.), Jason Willms (38.) und Peter Krieger (40.) bauen den Vorsprung im Mittelabschnitt weiter aus. Boasz Bassen (41.) verkürzt direkt nach Beginn des Schlussdrittels, Niki Hartl stellt prompt den alten Vorsprung wieder her (42.). Sebastian Uvira betreibt mit einem Powerplaytor Ergebniskosmetik (54./PP1). Schon morgen geht es für die spusu Vienna Capitals gegen die Grizzlys Wolfsburg weiter. Spielbeginn in der Heidi Horten-Arena ist um 15:00 Uhr.

Caps-Head-Coach Gerry Fleming musste im zweiten Pre-Season-Spiel erneut auf den im Aufbautraining befindlichen Willie Raskob verzichten. Dominique Heinrich, der aktuell beim Nationalteam weilt, stand ebenfalls nicht zur Verfügung. Dafür gaben Jérémy Grégoire, der den ersten Test aufgrund von Unterkörperproblemen verpasste, und Gastspieler Matthias Mader ihre Pre-Season-Debüts. Seinen ersten Testspieleinsatz verbuchte auch Tyler Parks, der für Sebastian Wraneschitz ins Tor rückte. Die Capitals gingen früh im ersten Drittel in Führung. Nach einem druckvollen Start war es Patrick Antal, der den ersten Treffer des Spiels erzielte (4.). Der Wiener versenkte den Rebound nach einem Schuss von Peter Krieger. Für Antal war es das zweite Tor in ebenso vielen Pre-Season-Spielen. Die Capitals blieben auch im Anschluss am Drücker, in der 11. Minute wurde die erste Strafe gegen Schwenningen ausgesprochen. Arkadiusz Dziambor musste wegen eines Ellbogenchecks für zwei Minuten auf die Strafbank. Krieger und Seamus Donohue fanden die besten Chancen vor, ein Treffer gelang den Caps in Überzahl aber nicht. Gegen Ende des ersten Drittels wurden die Gäste deutlich aktiver, große Tormöglichkeiten musste Parks aber nicht entschärfen.

Die erste Duftmarke des Mitteldrittels gab Brett Kemp mit einem Torschuss ab. In Minute 22 setzte es allerdings die erste Strafe gegen die Capitals. Dominic Hackl wurde des Beinstellens überführt. Die wenigen Tormöglichkeiten der Gäste brachten Parks aber nicht in Bedrängnis. Mit Mitte des zweiten Drittels wurden die Gäste wieder aktiver, das Momentum wurde aber durch eine Strafe gegen Boasz Bassen jäh gestoppt. Der Schwenninger wurde für ein Beinstellen bestraft. Die beste Szene des Caps-Powerplays entstand aus einem abgefälschten Schupfer von Jack Dougherty, Schwenningen hielt sich in Unterzahl erneut schadlos. In der 35. Minute schlug der Puck wieder hinter Wild-Wings-Goalie Joacim Eriksson ein. Christof Kromp stocherte das Spielgerät nach einem Schuss von Leon Wallner ins Tor. Exakt 180 Sekunden später landete der Puck erneut im Gehäuse der Schwenninger. Eriksson spielte einen haarsträubenden Fehlpass auf Jason Willms, der nach einem Doppelpass mit Niki Hartl die Führung der Caps in die Höhe schraubte (38.). 40 Sekunden vor Ende des Mitteldrittels schrieb Peter Krieger an. Der Angreifer versenkte den Rebound nach einem Fischer-Schuss.

36 Sekunden nach Beginn des Schlussdrittels schrieben auch die Schwarzwälder an. Bassen traf zum zwischenzeitlichen 1:4 (41.). Von diesem Treffer ließen sich die Capitals aber nicht beeindrucken. Hartl fing einen Pass im Drittel der Deutschen ab und stellte mit seinem anschließenden Treffer den alten Vorsprung wieder her. In der 45. Minute musste Bernhard Posch wegen Haltens auf die Strafbank, Schwenningen fand im Powerplay aber keine großartigen Möglichkeiten vor. Das Spiel plätscherte bis zur 53. Minute vor sich hin, ehe Krieger eine Zwei-Minuten-Strafe wegen Behinderung ausfasste. Im Powerplay kamen die Neckarstädter durch einen Treffer von Sebastian Uvira erneut zum Torerfolg (54./PP1). In der Schlussphase fand Donohue von der linken Seite eine Schusschance vor, der US-Amerikaner scheiterte aber am Schlussmann der Wild Wings. 59 Sekunden von Spielende wurden Strafen gegen beide Teams ausgesprochen. Uvira wurde der Behinderung überführt, Donohue ging mit übertriebener Härte gegen den Wild-Wings-Torschützen ans Werk.

Schwenninger Wild Wings – spusu Vienna Capitals 2:5 (0:1, 0:3, 2:1)

Tore SWW: Boasz Bassen (41.), Sebastian Uvira (54./PP1)

Tore CAPS: Patrick Antal (4.), Christof Kromp (35.), Jason Willms (38.), Peter Krieger (40.), Niki Hartl (42.)

Line-Up spusu Vienna Capitals

Goalies: #41 Tyler Parks | #30 Sebastian Wraneschitz

1. Linie: #2 Lukas Piff, #55 Jack Dougherty – #26 Evan Jasper, #20 Peter Krieger, #21 Brett Kemp

2. Linie: #5 Dominic Hackl, #33 Seamus Donohue – #25 Jérémy Grégoire, #19 Aljaž Predan, #61 Zane Franklin

3. Linie: #50 Mario Fischer, #40 Bernhard Posch – #8 Mathias Böhm, #88 Jason Willms, #96 Niki Hartl

4. Linie: #23 Matthias Mader, #10 Patrick Antal – #37 Christof Kromp, #9 Leon Wallner, #3 Armin Preiser

Statement Gerry Fleming, Head-Coach der spusu Vienna Capitals „Wir haben heute einen guten Start hingelegt und im ersten Drittel vieles richtig gemacht. Wir haben den Puck zum gegnerischen Tor gebracht und unsere Chancen genutzt, wenn sich welche geboten haben. Ich war auch mit unserer Körperlichkeit im Spiel zufrieden. Manchmal haben wir unsere Spielzüge nicht vollends abschließen können, aber insgesamt bin ich zufrieden mit der Leistung der Mannschaft. Es war schön zu sehen, dass die Inhalte, an denen wir im Training gearbeitet haben, auf dem Eis umgesetzt wurden. Jetzt geht es für uns darum, ordentlich zu regenerieren, um morgen wieder bereit zu sein.“