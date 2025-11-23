Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Gerissene Scheibe vor Zeitnehmerbank: Spielabbruch in Weiden

23. November 2025
© Sportfoto-Sale (JB)
Weiden / Kassel. (PM Huskies) Am Sonntag waren die Huskies in der Oberpfalz bei den Blue Devils Weiden zu Gast – zumindest für ein halbes Spiel.

Marco Müller brachte die Huskies im Anfangsdrittel in Front, nach etwa 28 gespielten Minuten wurde das Spiel jedoch aufgrund eines Risses in der Scheibe vor der Zeitnehmerbank abgebrochen.

Beinahe erwischten die Blue Devils den Blitzstart in die Partie: Nach nur 14 Sekunden kam Samanski aus der Drehung in guter Position zum Abschluss, Maurer konnte die Scheibe aber sichern. In der fünften Spielminute trug sich mit Marco Müller dann ein seltener Gast auf der Torschützenliste ein. Ein Schlagschuss des langjährigen Verteidigers von der blauen Linie flog an Freund und Feind vorbei ins Netz. Auf der Gegenseite hatte Rubes aus dem rechten Bullykreis die Chance auf die direkte Antwort, scheiterte aber an Maurer (6.). Nachdem die Huskies ein Powerplay, trotz einer guten Gelegenheit durch Rutkowski (10.), ungenutzt ließen, wurden die Blue Devils zunehmend gefährlicher. Zuerst parierte Maurer gegen Gläser (14.), dann verhinderte er gemeinsam mit seinen Vorderleuten in einer unübersichtlichen Situation vor seinem Tor den Ausgleichstreffer. Aus der Situation heraus kamen die Huskies zum Konter, welchen Keck aber nicht verwerten konnte (15.).

Nach einem leichten Check an Weidner in der 28. Spielminute riss die Scheibe vor der Weidener Zeitnehmerbank und die Partie musste zunächst unterbrochen werden. Nachdem der Defekt nicht innerhalb der vorgeschriebenen 90 Minuten behoben werden konnte, wurde das Spiel gegen 21 Uhr abgebrochen.

Über das weitere Vorgehen werden die beiden Teams gemeinsam mit der DEL2 zu gegebenem Zeitpunkt informieren.

Tor:
0:1 Müller (Hoelscher – 5. Min.)

