Geretsried legt Buchloer Baustellen offen

Buchloe. (chs) Da liegt noch einiges an Arbeit vor den Piraten. Das hat am Freitagabend ausgerechnet der Gegner offengelegt, gegen den die Gennachstädter in gut zwei Wochen auch zum Punktspielauftakt ran müssen.

Denn gegen die Riverrats aus Geretsried zogen die Buchloer vor allem wegen eines schwachen Mitteldrittels mit 2:5 (0:0, 1:4, 1:1) den Kürzeren. Aber auch eine andere Baustelle wurde an diesem Abend noch einmal deutlich – das noch viel zu ungefährliche Powerplay. Im letzten Durchgang hätten die Buchloer, die dort lange Zeit mit einem Mann mehr agieren durften, nämlich durchaus nochmal rankommen können, doch da man im Endeffekt zu harmlos agierte blieb es am Ende bei der verdienten zweiten Testspielniederlage.

Beide Teams brauchten eine gewisse Anlaufphase. Eventuell wollte man dem Gegner, auf dem man ja ausgerechnet zum Ligastart erneut trifft, noch nicht so richtig in die Karten schauen lassen. In jedem Fall blieben die ganz großen Toraktionen anfangs aus, womit es auch nicht verwunderlich torlos in die Kabinen ging.

Doch nach dem Seitenwechsel nahm die Partie schließlich doch Fahrt auf. Zunächst hatte Adriano Carciola direkt nach Wiederbeginn die große Möglichkeit zur Führung, aber er scheiterte mit seinem Sololauf am bis dahin starken ESC-Keeper Korbinian Sertl (21.). Und dann wurden die Buchloer gleich mehrfach kalt erwischt. Erst traf Dominik Soukup zum 0:1, dessen Schuss für Dominic Guran noch unhaltbar abgefälscht wurde (22.), ehe Nico Fissekis eine Undiszipliniertheit der Buchloer in doppelter Überzahl zum 0:2 bestrafte (29.). Als Xaver Hochstraßer (31.) und Odndrej Horvath mit einem Unterzahltor (33.) sogar auf 0:3 bzw. 0:4 stellten, bahnte sich eine echte Packung vor heimischer Kulisse für die Freibeuter an. Zumindest leisteten die Hausherren anschließend wieder etwas mehr Gegenwehr und kamen durch Dieter Orendorz auch zum ersten Torerfolg. Orendorz überwand in Überzahl aus ganz spitzem Winkel mit einem Sonntagsschuss den Geretsrieder Schlussmann zum 1:4 (34.). Beinahe hätten die Buchloer vor der Pause nochmals verkürzt, doch Alexander Lieske scheiterte nach einem Abpraller an der starken Rettungstat Sertls (39.).

Und so gingen die Gäste mit der drei Tore Führung in den Schlussabschnitt, in dem die Buchloer insgesamt über 10 Minuten mit einem Mann mehr spielten – darunter sogar auch zwei mit zwei Mann mehr – aber daraus kein wirkliches Kapital schlagen konnten. Stattdessen half plötzlich der Gegner kräftig mit, dass die Piraten auf 2:4 verkürzten, als der sonst bestens aufgelegte Sertl im Tor bei einem Ausflug aus seinem Gehäuse mit einem Befreiungsschlag an einem Buchloer Spieler hängen blieb und Felix Schurr den Puck nur noch ins leere Tor schieben musste (42.). So waren die Rot-Weißen, denen an diesem Abend mit Nieberle, Telesz, Lewis und Podrezov vier Stammkräfte fehlten, also früh nach Wiederbeginn wieder auf Tuchfühlung. Doch ein weiterer Treffer sollte nicht mehr gelingen. Auch in einer fünfminütigen Überzahl nicht, als Ondrej Horvath nach einem Check gegen Alexander Lieske vorzeitig mit einer Spieldauer zum Duschen musste, da Lieske lange benommen liegen blieb und dann sichtlich angeknocked ebenfalls verletzt in die Kabine gebracht werden musste. Zwar hatten die Buchloer noch einige Möglichkeiten, aber der neuerliche Anschluss wollte einfach nicht gelingen. Stattdessen musste Dominic Guran mit einer Glanztat nochmals bei einem Konter der Gäste spektakulär retten, um den vorzeitigen K.O. zu verhindern (47.). Den Deckel machten die Geretsrieder dann allerdings knapp drei Minuten vor dem Ende durch Josef Reiter schließlich doch drauf, der einen verdeckten Soukup-Schuss in Überzahl wahrscheinlich noch minimal zum 2:5 Endstand abgefälscht hatte.

