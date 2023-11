Gerd ZenhÃ¤usern ab 1. MÃ¤rz 2024 neuer Sportdirektor von Fribourg-GottÃ©ron

Artikel anhören Fribourg. (PM HCFG) Die HC Fribourg-Gottéron AG freut sich sehr, die Ernennung von Gerd Zenhäusern zum Sportdirektor des Vereins ab dem 1....

Fribourg. (PM HCFG) Die HC Fribourg-Gottéron AG freut sich sehr, die Ernennung von Gerd Zenhäusern zum Sportdirektor des Vereins ab dem 1. März 2024 für eine Dauer von mindestens drei Saisons bekannt geben zu können.

Christian Dubé wird weiterhin als Cheftrainer der ersten Mannschaft tätig sein.

Im vergangenen Juni kündigte Fribourg-Gottéron an, die Aufgaben des Trainers und des Sportdirektors zu trennen, um in den kommenden Jahren noch wettbewerbsfähiger zu werden. Im Anschluss an diese Ankündigung wurde ein offener und transparenter Rekrutierungsprozess in Gang gesetzt. Die aus Hubert Waeber, Yvan Haymoz, Lukas Gerber und John Gobbi bestehende Rekrutierungsstelle evaluierte zahlreiche Bewerbungen. Davon entsprachen 15 Dossiers teilweise oder vollständig dem gesuchten Profil. Nach eingehenden Gesprächen und Analysen fiel die Wahl auf Gerd Zenhäusern, eine Entscheidung, die vom Verwaltungsrat bestätigt wurde.

Gerd Zenhäusern verfügt über zahlreiche Stärken, die ihn für die Position des Sportdirektors qualifizieren, darunter seine grosse Erfahrung im Schweizer Eishockey. Der Walliser blickt auf eine erfolgreiche Karriere als Spieler zurück und lief über Saisons für die Drachen auf. Danach trainierte der ehemalige Stürmer mehrere Vereine, darunter auch Fribourg-Gottéron. Gerd Zenhäusern, der sich auch als Ausbildungschef des Vereins gut zurechtfand, war in den letzten beiden Saisons als Assistent des Sportdirektors unter Christian Dubé tätig. Der zweisprachige und im Kanton sehr geschätzte Zenhäusern besitzt somit das ideale Profil, um das sportliche Projekt von Fribourg-Gottéron weiterzuführen und auszubauen.

Hubert Waeber: „Gerd Zenhäusern ist die ideale Person für diesen Posten. Er ist sehr gut mit der Vision und der DNA von Gottéron vertraut, verfügt über grosse Erfahrung und kennt den Markt für Schweizer und internationale Spieler. Zudem wird seine Fähigkeit, junge Talente zu fördern, dem Verein helfen, an der Seite von Christian Dubé einen weiteren Schritt nach vorne zu machen.“

Gerd Zenhäusern: „Ich danke den Vereinsverantwortlichen, dass sie mich aus so vielen sehr guten Kandidaten auserkoren haben. Ich freue mich, bei einem Verein zu bleiben, den ich sehr gut kenne, in dem ich mich zu Hause fühle und der mit einer ambitionierten Mannschaft den Titel gewinnen will.“

Gerd Zenhäusern wird seine neue Position am 1. März 2024 antreten. Bis zu diesem Zeitpunkt wird er weiterhin Christian Dubé unterstützen und die Übergangsphase mit einer sorgfältigen Übertragung der Aufgaben abschliessen.

