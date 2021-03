Gerd Kragl verlÃ¤ngert in Linz

Linz. (PM Black Wings) Die Black Wings einigen sich auf einen Vertrag mit dem österreichischen Verteidiger Gerd Kragl bis zur Saison 2022/2023. Kurz vor...

Linz. (PM Black Wings) Die Black Wings einigen sich auf einen Vertrag mit dem österreichischen Verteidiger Gerd Kragl bis zur Saison 2022/2023.

Kurz vor dem entscheidenden Spiel gegen Bratislava am morgigen Sonntag verkünden die Linzer die Verlängerung eines Verteidigers. „Mit Gerd haben wir einen Linzer, der in Oberösterreich seine Eishockeykarriere begonnen hat und diese auch hier fortsetzen wird. Wir setzen große Stücke auf ihn.“ – so Gregor Baumgartner.

Gerd Kragl: „Ich bin sehr froh darüber, weiterhin für meinen Heimatverein alles geben zu dürfen.

Außerdem macht es mich sehr stolz, eine Führungsrolle in der Mannschaft zu haben.“

Somit können die Black Wings die erste Verlängerung bereits frühzeitig bekanntgeben.