Geradlinig, zielgerichtet und heimatverbunden: Das sind die neuen Trikots der Adler Mannheim

Mannheim. (PM Adler) Neben dem Transfergeschäft über den Sommer ist es wohl eines der Themen, das mit am meisten für Spekulationen und Spannung sorgt.

Wie sehen unsere Trikots zur neuen Spielzeit aus? Das Geheimnis für die PENNY DEL Saison 2026/27 ist nun gelüftet, denn im Rahmen der „The boys are back in town“-Party haben wir einmal mehr unsere Arbeitskleidung für die kommenden Monate vorgestellt.

Dabei setzen wir für die drei Varianten auf die Mannheimer Stadt- und unsere Clubfarben Blau, Weiß und Rot. Das Heimtrikot erstrahlt in hellem Blau und soll mit seinen klaren Längsstreifen die Geradlinigkeit unserer Adler unterstreichen. Auf den Ärmeln finden sich zahlreiche kleine Adleraugen wieder, die uns daran erinnern, stets das gemeinsame Ziel im Blick zu haben. Der Schriftzug „Für Mannheim“ im Nacken zeigt einmal mehr, wie stark wir mit unserer Heimatstadt verbunden sind.

Das Auswärtstrikot ist klassisch in Weiß gehalten und weist dieselben Gestaltungsmerkmale auf wie das Heimtrikot. Die Alternate-Variante fällt dagegen mit der roten Hauptfarbe direkt ins Auge. Die Vorder- und Rückseite wird von den zwei Greifen des Mannheimer Stadtwappens umrahmt. Auf den Ärmeln ist zudem das zweite Element des Stadtwappens, die Wolfsangel, gesetzt. Beide Elemente lassen keine Zweifel aufkommen, für welche Stadt die Adler ins Rennen gehen. Auch beim Alternate-Jersey wurde der Kopf des Adlers in die Spielernummer integriert.

„Werte unseres Clubhandelns“

„Es ist jedes Jahr aufs Neue spannend und interessant zu sehen, welche Gedanken zu unseren Trikotdesigns führen und wie über Wochen und Monate in einem fließenden Prozess die neuen Jerseys entstehen. Die diesjährige Einfachheit, Klarheit und Strukturiertheit des Heim- und Auswärtstrikots setzen zentrale Werte unseres Clubhandelns um. Ruhe bewahren, klare Verhältnisse schaffen, Ziele setzen, daraufhin arbeiten und daran festhalten. Unser Alternate ist dagegen wortwörtlich ein Hingucker. Das Rot fällt sofort ins Auge und die zahlreichen Verbindungselemente zu unserer Heimatstadt sind ein klares Bekenntnis“, erläutert Adler-Geschäftsführer Matthias Binder seine Sicht auf die neuen Trikots.

Auf der erneut von Jersey53 produzierten Arbeitskleidung sind uns mit der MVV, der SAP, der INTER Versicherungsgruppe, ProMinent, der VR Bank Rhein-Neckar, der Volksbank Kraichgau, der Stadt Mannheim, der pfenning-Gruppe sowie dem Ausrüstungspartnern Bauer nahezu alle Trikotpartner erhalten geblieben. Hinzugekommen ist bitcoin.de auf der vorderen rechten Schulter „Einmal mehr zeigt die Sponsoren-Logo-Präsenz, dass mit zahlreichen Unternehmen aus der Region über Jahre hinweg ein vertrauensvolles und verlässliches Miteinander entstanden ist. Gerade in für alle herausfordernden Zeiten ist es ein deutliches Zeichen, dass wir auf eine so breite und eingeschworene Bank an Partner, Freunden und Fans setzen können. Wir freuen uns sehr über das Engagement und wissen es definitiv zu schätzen“, so Binder.

Ab sofort erhältlich

Die neuen Trikots sind ab sofort als Fan- und Kindertrikot in begrenzter Stückzahl auf der BABIT erhältlich, daneben könnt ihr euch auch gleich die Authentic-Variante bestellen. Als Zahlungsmittel stehen dabei sämtliche Zahlarten zur Verfügung. Auch die Gutscheine, die im Rahmen der Dauerkarte ausgegeben wurden, werden angenommen. Ab dem morgigen Samstag, den 01. August, bekommt ihr eine begrenzte Auswahl exklusiv im WHISTLE Fanwear & Tickets (Q6 / Q7). Ab Montag, den 03. August, findet ihr die Fantrikots schließlich auch in unserem Fanshop an der SAP Arena sowie im Onlineshop.

Weiterhin mit der Energie der MVV

Verlässlichkeit, Treue, Zusammenhalt. Gemeinsam freuen, gemeinsam lachen, gemeinsam Rückschläge wegstecken. Gemeinsam verwurzelt, gemeinsam für Mannheim: Seit über zwei Jahrzehnten gehen wir zusammen mit unserem Hauptsponsor MVV durch die Eiszeiten in Mannheim, seit 2007 ist der prägnante Schriftzug auf der Brust unserer Trikots verankert. Nun wurde die Partnerschaft bis 2030 verlängert.

„Mit der MVV haben wir einen Partner an unserer Seite, der seine Verantwortung gegenüber der Stadt und der Region genauso ernst nimmt wie wir, der breitgefächert vor Ort engagiert ist. Diese Partnerschaft auf Augenhöhe ist durch zahlreiche Aktivitäten untermauert, die auch außerhalb des eigentlichen Sponsorenvertrags umgesetzt werden“, spricht Adler-Geschäftsführer Matthias Binder Maßnahmen wie beispielsweise die Umstellung auf Ökostrom und die Installation der E-Ladestationen an, aber auch die Eiskampagne im vergangenen Sommer oder kurzfristige Aktivitäten für unseren gemeinnützigen Verein „Adler helfen Menschen e.V.“.

„Das alles zeigt, dass diese Partnerschaft lebendig gelebt wird. Es freut mich, dass wir uns mit der MVV abermals auf eine mehrjährige Fortführung der Zusammenarbeit einigen konnten“, weiß Binder die gewachsene Partnerschaft zu schätzen. „Erfolg entsteht immer im Team. Diese Überzeugung teilen MVV und die Adler seit vielen Jahren. Gemeinsam stehen wir für Leistung, Zusammenhalt und einen respektvollen Umgang miteinander. Umso mehr freuen wir uns, unsere Partnerschaft für weitere vier Jahre fortzusetzen und dabei miteinander positive Impulse zu setzen, die für alle spürbar und erlebbar werden“, so Dr. Gabriël Clemens, Vorstandsvorsitzender der MVV Energie AG.

Als zentrales Element der verlängerten Partnerschaft wird demnach bis mindestens 2030 die MVV weiterhin sichtbar auf unseren Trikots vertreten sein und bei weiteren Medien-Formaten und Aktionen in Erscheinung treten.

Mit über 6.800 Beschäftigten sowie einem Jahresumsatz von rund 6,1 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2025 ist MVV eines der führenden Energieunternehmen in Deutschland. Im Zentrum des Handelns der MVV steht die zuverlässige, umweltfreundliche und wirtschaftliche Energieversorgung unserer Kunden aus Industrie, Gewerbe und Privathaushalten.

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