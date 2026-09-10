Generalprobe vor dem Ernstfall: Wölfe testen zum Abschluss der Vorbereitung gegen Amberg und Höchstadt

Selb. (PM Wölfe) Der Saisonauftakt rückt näher: Mit den Auswärtsspielen bei den Wild Lions Amberg und den Höchstadt Alligators absolvieren die Selber Wölfe ihre letzte Bewährungsprobe vor dem Start in die neue Oberliga-Saison.

Dabei gilt es, den Feinschliff vorzunehmen und weiteres Selbstvertrauen zu tanken.

Formkurve

Auf ein gelungenes Testspielwochenende mit Hin- und Rückspiel gegen die Saale Bulls Halle folgte ein eher ernüchterndes gegen die Icefighters Leipzig. Wenngleich beim letzten Spiel am vergangenen Sonntag beim Nord-Oberligisten die Formkurve im Vergleich zum Heimspiel am Freitag schon wieder nach oben zeigte. Denn obwohl das Wolfsrudel aufgrund von Sperren und Verletzungen dezimiert war, kämpfte man sich nach Rückständen zweimal wieder heran und hätte mit etwas mehr Glück in der Schlussphase sogar noch die Verlängerung erzwingen können.

Die Gegner

Am Freitag gastieren die Selber Wölfe bei den Wild Lions Amberg. Der Bayernligist verfügt über einige altbekannte Gesichter im Kader: Goalie Timon Bätge sowie die Verteidiger Mauriz Silbermann und Max Gimmel als auch Stürmer Lukas Klughardt schnürten die Schlittschuhe sowohl im Nachwuchs als auch in der Profimannschaft der Selber Wölfe. Darüber hinaus sind Torhüter David Kubik, der auch vergangene Saison schon ein paar Mal als Backup in Selb aushalf, Verteidiger Tobias Vait sowie die Stürmer Fabian Broll, Lukas Krieger und Daniel Rolsing per Förderlizenz auch für die Porzellanstädter spielberechtigt. Die Kontingentstellen beim Selber Kooperationspartner besetzen die beiden US-Boys Brendan Wilson und Cooper Fensterstock sowie der Lette Roberts Baranovskis, die allesamt im Sturm zum Einsatz kommen.

Am Sonntag reist das Wolfsrudel dann zu den Höchstadt Alligators, einem direkten Konkurrenten in der Oberliga Süd. Im Sommer stieß unter anderem der Kanadier Brandon Harrogate von den Passau Black Hawks zu den Alligators. Erstmals in Deutschland spielt der schwedische Stürmer Alexander Malinowski, der bei den Alligators auf seinen Landsmann Samuel Eriksson treffen wird. Der 26-jährige Stürmer geht in seine zweite Saison am Aischgrund. Der ehemalige Kooperationspartner der Selber Wölfe hat erst zwei Testspiele gegen den Nord-Oberligisten Erfurt bestritten. Beide Partien gingen verloren.

Lineup

Nach ihren Sperren stehen Tom Pauker und Richard Gelke dem Trainerteam wieder zur Verfügung. Hinter den Einsätzen von Daniel Weiß sowie Patrick Klöpper stehen noch Fragezeichen, während Simon Boyko definitiv verletzungsbedingt ausfallen wird.

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