Generalprobe in Weiden: Deggendorfer SC vor Abschluss der Testspielphase

Deggendorf. (PM DSC) Das Kribbeln bei Spielern, Fans und Verantwortlichen wird immer größer, denn die Oberliga Süd steht unmittelbar vor dem Saisonstart.

Am 28. September steigt das Eröffnungsspiel mit Deggendorfer Beteiligung gegen die Bayreuth Tigers.

Bevor es allerdings soweit ist, steigt für den Deggendorfer SC am Freitagabend die Generalprobe bei den Blue Devils Weiden. Testspiel-Duelle am letzten Vorbereitungswochenende mit den Oberpfälzern haben schon fast Tradition und sind ein echter Gradmesser.

Nach der knappen Finalniederlage in der vergangenen Spielzeit gegen die Starbulls Rosenheim haben die Verantwortlichen der blauen Teufel den Kader noch einmal ordentlich verstärkt. Neben den Vertragsverlängerungen von Leistungsträgern wie Tomas Rubes, Kurt Davis oder Dennis Thielsch erhalten die Blue Devils prominente Verstärkung aus der DEL und DEL2. Vincent Schlenker (lange Jahre bei den Eispiraten Crimmitschau) und der Ex-Deggendorfer Vladislav Filin schlossen sich im Sommer den Weidenern an. Der Königstransfer dürfte allerdings die Verpflichtung von David Elsner sein, der von den Löwen Frankfurt direkt aus der DEL in die dritthöchste Spielklasse wechselte. Auch die Verpflichtung von Tyler Ward, dem letztjährigen Topscorer der Oberliga Süd, sorgte für Aufsehen.

Somit steht für die Deggendorfer Defensive gleich von Beginn an viel Arbeit auf dem Spiel. Das Abwehrbollwerk des DSC bekam mit der Verpflichtung von Alex Grossrubatscher kurz vor dem Saisonstart noch weiteren Zuwachs und soll für noch mehr Stabilität im Team von Trainer Jiri Ehrenberger sorgen. Der Deggendorfer Übungsleiter muss im Duell mit den Oberpfälzern allerdings weiterhin auf Benedikt Schopper und Justin Köpf verzichten. Ebenso fehlen wird Julian Elsberger. Der junge Stürmer laboriert an einer Oberkörperverletzung und wird eine Woche fehlen. Wieder zurück im Training ist hingegen Sascha Maul. Ob es für einen Einsatz am Freitag bereits reicht, ist noch offen.

Spielbeginn am Freitagabend in Weiden ist um 20 Uhr.

