Generalprobe – Grefrath Phoenix testet auf heimischem Eis

Nach sechsmonatiger Sommerpause steht ab dem kommenden Wochenende auch im Grefrather EisSport & EventPark endlich wieder Eis zur Verfügung. Am Samstag, 28.09. erwarten die Blau-Gelben um 19:30 Uhr den ESC Rheine IceCats zum letzten Vorbereitungsspiel vor dem Start in die Regionalliga-Saison.

Tendenz steigend. Es ist eine gewisse Mischung aus Anspannung und Vorfreude, die sich rund um das teils stark verjüngte und neu zusammengestellte Team des Grefrath Phoenix breitmacht. Der Reiz und die Lust, in der sportlich attraktiven aber ohne Zweifel auch sehr herausfordernden Regionalliga, der höchsten Amateur-Spielklasse des Landes an den Start zu gehen, ist allenthalben spürbar. Endlich geht es auch wieder vor heimischem Publikum aufs Eis, wenn auch zunächst noch im Rahmen der Saisonvorbereitung.

Mit Landesliga-Pokalsieger ESC Rheine hat die GEG zur Generalprobe für die am 06. Oktober beginnende Saison noch einmal einen ambitionierten Gegner zu Gast, der mit einem eingespielten und erfahrenen Team dem Phoenix auf den Zahn fühlen wird. Beide Teams kennen sich aus den beiden zurückliegenden Spielzeiten und lieferten sich dort stets umkämpfte und spannende Duelle.

Für Grefraths Trainer-Duo Tilo Schwittek und Christian Tebbe geht es im letzten Test vor allem noch einmal darum, in den Spielrhythmus zu kommen und die eine oder andere Feinabstimmung vorzunehmen. Zahlreiche meist junge Neuzugänge gilt es ins Team zu integrieren. „Wir freuen uns auf den Saisonstart, benötigen aber bestimmt noch die eine oder andere wichtige Eiszeit. Um so wichtiger, dass wir ab sofort auch wieder regelmäßig auf heimischem Eis trainieren werden. Auch das Spiel gegen Rheine wird uns sicher wieder weitere Schritte nach vorne bringen“, so Christian Tebbe.

Immerhin kann das Trainer-Duo am Samstagabend wieder auf einen Großteil des Teams zurückgreifen, nachdem es beim zurückliegenden Test am vergangenen Samstag bei Landesliga-Meister und Ligen-Konkurrent Grizzlys Bergkamen noch zahlreiche krankheits- und verletzungsbedingte Ausfälle zu verschmerzen galt. Entsprechend schwer taten sich die Blau-Gelben zunächst und fanden erst im Verlauf nach einem 0:4-Rückstand ins Spiel. Am Ende unterlag man mit 2:5 (0:2,1:2,1:1). Die Grefrather Treffer erzielten Michal Cychowski und Neuzugang Jonathan Galke.

Christian Tebbe zog nach dem Test dennoch ein positives Fazit: „Wir hatten in Bergkamen zunächst leichte Startschwierigkeiten. Man hat gemerkt, dass wir erst letzten Freitag nach zwei Wochen die erste Einheit auf dem Eis hatten. Im Verlauf haben wir aber immer besser ins Spiel gefunden, unsere Positionen gehalten und gut gekämpft. Teamgeist und Moral haben uns sehr gut gefallen. Dem 3:4-Anschlusstreffer waren wir näher als die Grizzlys dem 5:2, welches kurz vor Schluss dann doch gefallen ist“.

Im abschließenden Test gegen Rheine hofft das Trainergespann noch einmal die eine oder andere Variante unter Wettkampfbedingungen zu erproben und auf die volle Kaderbreite zurückgreifen zu können. Wie auch in der vergangenen Saison gilt für die Fans bei Heimspielen des Grefrath Phoenix „Pay what you want!“ und das nicht nur für die Saisonvorbereitung.