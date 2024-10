Generalprobe: Gladiators treffen auf Klostersee und Miesbach

Erding. (PM Gladiators) Der Saisonstart steht in den Startlöchern. Am kommenden Wochenende bestreiten die Erding Gladiators ihre letzten beiden Vorbereitungsspiele. Am Freitag, 20 Uhr...

Erding. (PM Gladiators) Der Saisonstart steht in den Startlöchern. Am kommenden Wochenende bestreiten die Erding Gladiators ihre letzten beiden Vorbereitungsspiele.

Am Freitag, 20 Uhr in Grafing beim EHC Klostersee und am Sonntag, 18 Uhr zu Hause gegen den TEV Miesbach. Die angekündigte Teampräsentation entfällt aufgrund der Witterungsbedingungen.

Mit 7:1 gewann die Daffner-Truppe zuletzt das Testspiel gegen den EHC Klostersee. Obwohl beide Mannschaften mit zahlreichen Ausfällen zu kämpfen hatten, sahen die Zuschauer in der Stadtwerke Erding Arena eine ansehnliche Partie. Dabei zeigte sich, dass die Gladiators bereits gut in Form sind. Den größten Torhunger hatte Florian Zimmermann mit drei Treffern. Nach der Pleite wollen die Jungs von Trainer Acker in der heimischen Arena sicherlich Revanche nehmen.

Zum “Klassiker” kommt es am Sonntag, wenn Erding auf Miesbach trifft. Die Spiele waren in der Vergangenheit stets von hoher Intensität geprägt und dürften auch diese Saison hochklassigen Eishockeysport bieten. Klar ist: Die Truppe von der Schlierach zählt einmal mehr zu den Favoriten. So kann Trainer Travnicek auf eine eingespielte Mannschaft zugrückgreifen. Speziell der Sturm ist mit Christian Neuert, Felix Feuerreiter, Aziz Ehliz und den beiden Kanadier Patrick Asselin sowie Kurt Sonne herausragend gut besetzt. Hinzu stieß mit Jakub Bitomsky vom ESC Kempten einer der letztjährigen Liga-Topscorer.

“Klostersee und Miesbach sind die idealen Gegner zum Abschluss der Vorbereitung. Die Jungs werden richtig gefordert werden. Leider wird uns Elias Maier mit einer Schulterverletzung länger fehlen. Auch Sebastian Busch und Erik Modlmayr können nicht spielen. Dafür sollte Marco Deubler sein Comeback im Gladiators-Trikot geben. Wir wollen die Vorbereitung mit positiven Ergebnissen beenden und freuen uns schon auf den Saisonauftakt am 13.10. zu Hause gegen Buchloe,” so der sportliche Leiter David Whitney.