Generalprobe gelungen: Deggendorfer SC ringt die Blue Devils Weiden nieder

Deggendorf. (PM DSC) Mit einem Sieg verabschiedete sich der Deggendorfer SC am Sonntagabend aus der Vorbereitungsphase auf die anstehende Oberligasaison.

Vor 1080 Zuschauern in der Festung an der Trat setzte sich die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger mit 3:1 gegen den amtierenden Oberliga Süd Meister, die Blue Devils Weiden durch.

Vor der Partie musste DSC-Trainer Jiri Ehrenberger allerdings kurzfristig erneut Änderungen am Kader vornehmen. Zwar kehrte Cheyne Matheson zurück und Gastspieler Christoph Schmidt von den Eisbären Regensburg lief für den DSC auf, jedoch meldeten sich kurzfristig mit Jonas Stern und Alex Grossrubatscher zwei weitere Akteure krank. Dadurch fehlten dem Deggendorfer Übungsleiter, der bereits auf René Röthke, Leon Zitzer und Niklas Pill verzichten musste, erneut fünf Spieler.

Die Anfangsphase gehörte dem DSC, der sich ein optisches Übergewicht erspielte, jedoch vorerst in Jaroslav Hübl seinen Meister fand. Der erste Treffer gelang schließlich den Gästen. In der zehnten Minute bediente Dennis Thielsch den mitgelaufenen Edgars Homjakovs, der in den rechten oberen Winkel zum 0:1 traf. Doch die Antwort der Deggendorfer ließ nicht lange auf sich warten. Knapp zwei Minuten später setzte Lukas Miculka den in der Mitte lauernden Petr Stloukal in Szene, der sehenswert zum Ausgleich traf. Trotz weiterer Gelegenheiten blieb es beim 1:1 nach 20 gespielten Minuten.

Auch im zweiten Abschnitt ging es hin und her. Beide Torhüter mussten ihre Bestleistungen aufrufen, um weitere Tore zu verhindern. In der 32. Minute war Hübl im Weidener Gehäuse dennoch machtlos. Im Powerplay fälschte Curtis Leinweber den Puck unhaltbar zum 2:1 für den DSC ab. Dies war auch der Spielstand nach 40 gespielten Minuten.

Im Schlussdrittel kamen die Gäste wie die Feuerwehr aus der Kabine und setzten den DSC unter Druck. Die Hausherren fokussierten sich in dieser Phase des Spiels auf die Defensive und konnten die Weidener Angriffsbemühungen zunichte machen. Dies gelang dem DSC bis zum Ende der Partie und vorne legten die Deggendorfer in der 58. Minute nach. Dort überraschte Julian Elsberger mit einem schnellen Schuss Hübl und der Puck rollte über die Linie zum 3:1. Zwar nahmen die Gäste ihren Türhüter zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis, jedoch blieb diese Maßnahme ohne Ertrag, sodass der DSC das 3:1 über die Zeit brachte.

Am kommenden Freitag startet der Deggendorfer SC dann in die Hauptrunde der Oberliga Süd. Zu Gast ist die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger am Freitag auswärts beim EC Peiting.