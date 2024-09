Generalprobe geglÃ¼ckt â€“ Luchse gewinnen erstes Testspiel

Lauterbach. (PM Luchse) Am vergangenen Samstag, den 14. September, starteten die Lauterbacher Luchse mit einem erfolgreichen Testspiel in die neue Saison 2024/2025. In der...

In der heimischen Eissportarena traf die Mannschaft von Trainer Pekka Rompannen auf die SC Bietigheim-Bissingen 1b und siegte souverän mit 6:3.

Dieses Spiel war nicht nur die erste sportliche Herausforderung für die Luchse, sondern auch eine organisatorische Generalprobe. Nach dem Vorstandswechsel im Sommer musste der Spielbetrieb unter neuer Leitung durchgeführt werden, was reibungslos gelang. Die rund 20 Helfer rund um den Spielbetrieb meisterten ihre Aufgaben mit Bravour, und die 169 Zuschauer konnten sich über Getränke, Essen und eine gewohnt gute Stimmung in der Arena freuen.

Beide Mannschaften starteten etwas holprig in die Partie, was typisch für das erste Testspiel einer Saison ist. Dennoch gelang den Luchsen der erste Torerfolg bereits in der vierten Minute: Tobias Schwab traf nach einem Zuspiel von Sulcs und Welser zum 1:0. Bis zum Ende des ersten Drittels blieben die Luchse dominant und konnten durch einen Doppelschlag von Lasar und Welser den Spielstand auf 3:0 erhöhen.

Die Luchse kamen gut ins zweite Drittel und wurden zwei Minuten nach Wiederanpfiff mit einem weiteren Treffer belohnt. Junker netzte auf Vorlage von König und Welser zum 4:0 ein. Zur Mitte des zweiten Drittels konnten auch die Gäste aus Bietigheim einen Treffer verbuchen, als Klatte das 4:1 erzielte. Kurz vor Drittelende erhöhten die Luchse durch Dave König auf 5:1.

Ein besonderes Highlight war der Einsatz von Torhüter Benjamin Dirksen, der seinen ersten Auftritt im Luchse-Trikot hatte. Eigentlich war geplant, dass Dirksen und Fuß sich den Einsatz teilen, doch nach der Verletzung des Bietigheimer Torhüters Boris Yankov sprang Dirksen ein und stellte sein Können auch im Tor der Gäste unter Beweis. Mit seinen Paraden brachte er nach seiner Einwechslung seine Teamkollegen das ein oder andere Mal zur Verzweiflung. An dieser Stelle wünschen die Luchse gute Besserung und eine schnelle Genesung an Boris Yankov!

Im letzten Drittel konnten die Gäste aus Bietigheim das Spielgeschehen etwas offener gestalten und dieses Drittel für sich entscheiden. Zwar erzielte Luchse-Neuzugang Maximilian Droick in der 51. Minute den 6:1-Treffer, doch die Gäste kamen in den letzten Minuten durch Windisch (52. Minute) und Hilse (60. Minute) zu zwei weiteren Toren und stellten den Endstand von 6:3 her.

Nach dem gelungenen Auftakt geht es für die Lauterbacher Luchse am kommenden Samstag, den 21. September, beim Rückspiel in Bietigheim weiter. Das erste Pflichtspiel bestreiten die Luchse am 29. September auswärts bei den Eisbären Berlin. Das erste Heimspiel der Hauptrunde findet am 5. Oktober statt, wenn die Luchse auf den letztjährigen Meister FASS Berlin treffen.