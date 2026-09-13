Generalprobe geglückt: Eislöwen gewinnen Testspiel gegen Ravensburg

Dresden. (PM Eislöwen) Im letzten Vorbereitungsspiel vor dem Saisonstart empfingen die Dresdner Eislöwen die Ravensburg Towerstars in der JOYNEXT Arena.

Fabian Hegmann startete im Dresdner Tor. Adam Helewka führte die Mannschaft als Kapitän aufs Eis, Tyson und Tylor Spink fungierten als seine Assistenten. Verletzungsbedingt fehlten weiterhin Sebastian Gorcik und Connor Korte und auch Janick Schwendener, Tomas Sykora und Dane Fox fehlten angeschlagen. Ivan Komirist war für die U20 aktiv.

Die Eislöwen starteten druckvoll in die Partie und erspielten sich früh die ersten Möglichkeiten. In der vierten Minute sorgte Bruno Riedl für den ersten Abschluss, wenig später scheiterte David Suvanto nur knapp. In der fünften Minute belohnten sich die Gastgeber für ihren guten Beginn: Tyson Spink setzte sich stark durch und bediente seinen Bruder Tylor, der zur 1:0-Führung einschob. Auch danach blieben die Eislöwen spielbestimmend. In der ersten Dresdner Überzahl gelang den Gästen jedoch der Ausgleich: Rassell nutzte in der elften Minute einen Konter zum 1:1. Tyson Spink und Ryan MacKinnon hatten im weiteren Verlauf noch Möglichkeiten zur erneuten Führung, Ravensburgs Torhüter Fiedler ließ sich aber nicht überwinden. So ging es mit einem 1:1 in die erste Pause.

Dresden erwischte einen Blitzstart in den Mittelabschnitt. Bereits in der 21. Minute eroberte Andres die Scheibe hinter dem Ravensburger Tor und bediente Adam Helewka, der zur erneuten Führung traf. Wenig später musste der Dresdner Kapitän wegen Beinstellens auf die Strafbank. Die Eislöwen überstanden die Unterzahl schadlos und kaum war Helewka zurück auf dem Eis, schnürte er seinen Doppelpack: Mit einem sehenswerten Abschluss ins obere Toreck erhöhte er auf 3:1. Anschließend blieben die großen Möglichkeiten zunächst aus. Auf der Gegenseite prüfte Czarnik den Dresdner Torhüter Hegmann aus der Distanz, aber der Dresdner Schlussmann parierte sicher. Somit gingen die Eislöwen mit einer 3:1-Führung in die zweite Pause.

Die Eislöwen starteten aufgrund einer Strafe gegen Bruno Riedl in Unterzahl in den Schlussabschnitt. Ravensburg kam im Powerplay zu zwei guten Möglichkeiten, doch Hegmann war jeweils zur Stelle. In der 43. Minute gerieten Tylor Spink und Mass aneinander und erhielten jeweils eine Strafe. Dresden blieb anschließend das gefährlichere Team: Zunächst traf Riedl mit einem Schuss von der blauen Linie den Pfosten, wenig später scheiterte auch Tyson Spink am Aluminium. In der 51. Minute fiel schließlich die Entscheidung. Bei angezeigter Strafe parierte Fiedler zunächst zweimal stark, den dritten Abschluss brachte Andres aber zum 4:1 im Tor unter. Damit feierten die Eislöwen im letzten Vorbereitungsspiel einen 4:1-Erfolg gegen die Ravensburg Towerstars. Am Freitag startet die Mannschaft mit dem Heimspiel gegen die Kassel Huskies in die neue DEL2-Saison.

Bo Šubr, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Insgesamt können wir mit der Vorbereitung sehr zufrieden sein. Wir haben viele gute Schritte in die Richtung gemacht, wie wir spielen wollen. Heute sind wir sehr gut gestartet, wollten es im ersten Drittel aber teilweise etwas zu schön machen und haben dadurch einige Möglichkeiten verspielt. Insgesamt gab es in unserer Vorbereitung deutlich mehr Positives als Negatives. Jetzt freuen sich alle darauf, dass die Saison endlich beginnt.“

588 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht