Generalprobe geglÃ¼ckt â€“ Deggendorfer SC siegt deutlich in Erfurt

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC ist gewappnet für die neue Spielzeit in der Oberliga Süd.

Das Team von Trainer Jiri Ehrenberger siegte am Sonntag verdient mit 2:6 bei den TecArt Black Dragons Erfurt und feiert damit eine gelungene Generalprobe.

Im letzten Spiel der Vorbereitung musste der Deggendorfer Trainer erneut Veränderungen am Kader vornehmen. Tomas Gulda, Leon Draser und Andreé Hult fehlten verletzungs- bzw. krankheitsbedingt, während Johannes Schmid und Thomas Greilinger pausierten. Lukas Miculka kehrte gegen die Black Dragons zurück in ins Lineup.

Die Hausherren erwischten den besseren Start in die Partie und gingen in der neunten Minute durch Harrison Reed in Führung. Dies schien allerdings der Weckruf für den DSC zu sein. Noch in derselben Minute glich Ondrej Pozivil aus, ehe Jaroslav Hafenrichter (11.) und Marco Baßler (18.) die Deggendorfer noch vor der ersten Pause mit 1:3 in Front brachten.

Im zweiten Abschnitt machte der DSC dort weiter, wo man im ersten Drittel aufgehört hatte und schnürte die Erfurter regelmäßig im Drittel ein. In der 29. Minute erhöhte Youngster Kevin Lengle von der blauen Linie auf 1:4 – dies blieb, trotz zahlreicher weiterer Gelegenheiten der Spielstand nach 40 gespielten Minuten.

Das Schlussdrittel begann mit einem weiteren Deggendorfer Treffer. Julian Elsberger fälschte in der 42. Minute einen Schuss von Kevin Lengle unhaltbar zum 1:5 ab. Andris Zerins betrieb in der 47. Minute noch Ergebniskosmetik für die Erfurter und verkürzte auf 2:5. David Stach setzte in der 58. Minute mit seinem Treffer ins verwaiste Tor der Black Dragons für den Schlusspunkt unter diese Partie.

Damit ist die Vorbereitung abgeschlossen und der Deggendorfer SC startet am kommenden Freitag in die neue Oberligasaison. Erster Gegner sind am Freitagabend die Bietigheim Steelers.