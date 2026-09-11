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Home Deutschland DEL 2 Dresdner Eislöwen Generalprobe gegen Ravensburg: Eislöwen vor letztem Testspiel
Dresdner EislöwenRavensburg Towerstars

Generalprobe gegen Ravensburg: Eislöwen vor letztem Testspiel

11. September 20261 Mins read83
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Bo Subr - © by Sportfoto-Sale (DR)
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Dresden. (PM Eislöwen) Für die Dresdner Eislöwen steht am Sonntag das letzte Testspiel der Saisonvorbereitung an.

Um 17:00 Uhr ist mit den Ravensburg Towerstars erneut ein Ligakonkurrent in der JOYNEXT Arena zu Gast.

Die Partie ist zugleich die Generalprobe für den Saisonauftakt am Freitag, 18. September. Dann empfangen die Eislöwen zum ersten Hauptrundenspiel die EC Kassel Huskies in Dresden. Gegen Ravensburg gilt es deshalb, die bisherigen Erkenntnisse aus der Vorbereitung zu nutzen, die Abläufe weiter zu festigen und an weiteren Stellschrauben zu drehen.

Für Cheftrainer Bohuslav „Bo“ Šubr ist die Begegnung zudem ein Wiedersehen mit seinem ehemaligen Klub. Dennoch liegt sein Fokus klar auf der eigenen Mannschaft: „Für uns geht es in erster Linie darum, die Dinge, an denen wir arbeiten, weiter umzusetzen. Wir haben in dieser Woche noch einige neue Aspekte hinzugefügt. Entscheidend wird sein, über 60 Minuten konstant in dem zu bleiben, was wir erreichen wollen. Möglicherweise werden wir in den einzelnen Dritteln noch unterschiedliche Varianten und Kombinationen testen. Gleichzeitig wollen wir mit einer klaren Identität auftreten und sicherstellen, dass wir für das kommende Wochenende bereit sind.“

Personell müssen die Dresdner in den kommenden Wochen auf Sebastian Gorcik verzichten. Der Angreifer fällt aufgrund einer Oberkörperverletzung voraussichtlich drei bis vier Wochen aus. Bei Connor Korte und Janick Schwendener wird kurzfristig von Tag zu Tag über einen Einsatz entschieden.

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