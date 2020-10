Generalprobe gegen Freising – Petr Horava kommt

Moosburg. (PM EVM) Zeit für die Generalprobe: Mit dem Landkreis-Derby gegen die Black Bears Freising (Freitag, 19.30 Uhr, Clariant-Arena) beendet der EVM die fünfteilige...

Moosburg. (PM EVM) Zeit für die Generalprobe: Mit dem Landkreis-Derby gegen die Black Bears Freising (Freitag, 19.30 Uhr, Clariant-Arena) beendet der EVM die fünfteilige Saison-Vorbereitungsphase. Sieben Tage später wird’s dann ernst.

Moosburg scheint gerade rechtzeitig zum Start der Punktspiele immer besser in Form zu kommen. Nachdem sich die Grün-Gelben wöchentlich gesteigert hatten – auch das 2:7 gegen Bayernliga-Meister TEV Miesbach ist durchaus als Erfolg zu werten – konnten sie am vergangenen Sonntag mit dem 6:4 über Germering im vierten Versuch den ersten Testspielsieg einfahren. „Beim einen oder anderen Spieler ist so ein Resultat für den Kopf sicher nicht ganz unwichtig“, schätzt Pressesprecher Bastian Amann. „Auch gegen Vilshofen waren wir ja eigentlich nicht weit weg von einem Sieg.“

Klar ist allerdings auch: Ohne Miloslav Horava (drei Tore, zwei Assists) und seinen Bruder Petr (ein Tor, ein Assist) wäre es zweifelsohne deutlich schwieriger geworden, sich gegen die Wanderers durchzusetzen. „Aber dafür haben wir sie ja“, sagt Amann. Und das „sie“, also die Mehrzahl, ist seit Dienstag offiziell. Da einigte sich der Vorstand, nachdem Miloslav ja bereits vor einigen Wochen zugesagt hatte, auch mit Petr auf einen Vertrag für diese Spielzeit. Beide Ausländerpositionen sind also besetzt.

Auch sonst dominieren personell dieser Tage die positiven Nachrichten: Mit Allrounder Christian Seidlmayer hat sich zum Germering-Match ein erfahrenes Eigengewächs zurückgemeldet. Und Max Retzer, der nach seinem verletzungsbedingten Aus gegen Vilshofen einen Bänderriss befürchtet hatte, wird nun wohl doch zum Punktspielstart wieder auf dem Eis stehen können.