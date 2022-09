Generalprobe gegen den SÃ¼d-Meister: DSC empfÃ¤ngt die Blue Devils Weiden

Deggendorf. (PM DSC) Zum letzten Testspiel der Vorbereitungsphase empfängt der Deggendorfer SC am Sonntag um 18:45 Uhr auf heimischem Eis noch einmal einen Hochkaräter:...

Deggendorf. (PM DSC) Zum letzten Testspiel der Vorbereitungsphase empfängt der Deggendorfer SC am Sonntag um 18:45 Uhr auf heimischem Eis noch einmal einen Hochkaräter: Mit den Blue Devils Weiden gastiert der letztjährige Meister der Oberliga Süd in der Festung an der Trat.

Nach der Meisterschaft in der Hauptrunde der vergangenen Oberliga Süd Spielzeit galten die Blue Devils als einer der größten Favoriten auf den Aufstieg, jedoch scheiterten die Oberpfälzer in der zweiten Playoff-Runde gegen den DSC-Bezwinger aus Runde 1, die Hannover Indians. Nach dem Ausscheiden hatten die Weidener Verantwortlichen schnell die fehlende Kadertiefe als Schwachpunkt ausgemacht und die Mannschaft den Sommer über punktuell und hochwertig verstärkt.

Mit dem langjährigen DEL-Verteidiger Kurt Davis, dem letztjährigen Spieler der Saison der Oberliga Süd Nardo Nagtzaam und den höherklassig erfahrenen Florian Voit und Luca Gläser holten sich die Blue Devils auf dem Papier viel Qualität in die Mannschaft, während sie die letztjährigen Leistungsträger nahezu alle halten konnten.

Pünktlich zu diesem Duell mit den Blue Devils gibt es auch Neuigkeiten aus dem Lazarett des Deggendorfer SC. Cheyne Matheson und René Röthke sind diese Woche wieder in den Trainingsbetrieb zurückgekehrt – ein Einsatz am Sonntag ist zum aktuellen Zeitpunkt jedoch nur bei Cheyne Matheson in Sichtweite. Auch Gastspieler Christoph Schmidt wird am Sonntag für den DSC auflaufen. Fehlen hingegen werden Stürmer Niklas Pill, der krankheitsbedingt nicht auflaufen kann, und der Langzeitverletzte Leon Zitzer.

Spielbeginn am Sonntagabend ist um 18:45 Uhr. Die Partie wird auf SpradeTV übertragen.