Generalprobe fÃ¼rs Weihnachtsderby geglÃ¼ckt

Schönheide. (PM Wölfe) Lautstark unterstützt von ca. 50 mitgereisten Fans haben die Schönheider Wölfe am heutigen Freitagabend in der Joynext Arena in Dresden das Regionalliga-Team des ESC Dresden mit einem deutlichen 12:4-Auswärtssieg bezwungen.

Nach einem kurzen Rückstand zu Spielbeginn übernahmen die Wölfe die Kontrolle und schossen sich mit einem Dutzend Toren eindrucksvoll für das morgige Weihnachtsderby gegen die Chemnitz Crashers warm.

Der Start ins Spiel verlief zunächst zugunsten der Dresdner, als Tommy Reise in der 5. Minute das erste Tor des Abends erzielte und sein Team mit 1:0 in Führung brachte. Doch die Wölfe antworteten umgehend. Schon in der 6. Minute erzielte Richard Zerbst in Unterzahl das 1:1 – der Wachmacher im Spiel. Ab diesem Moment ließen die Wölfe keine Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen. Nur zwei Minuten später traf Tom Berlin zum 2:1, und als Roy Hähnlein in der 14. Minute in Überzahl das 3:1 erzielte, war die Partie bereits in der Hand der Schönheider. Trotz des frühen Rückstands drehten die Wölfe das Spiel und gingen mit einer 3:1-Führung in die erste Pause.

Im Mittelabschnitt demonstrierten die Wölfe ihre gesamte Offensivkraft. Bereits in der 23. Minute erhöhte Tomas Rubes auf 4:1 und nur eine Minute später traf Yannek Seidel zum 5:1. Dresden war zu diesem Zeitpunkt sichtlich überfordert und schien den schnellen Angriffen der Gäste wenig entgegenzusetzen zu haben. Zwar konnte Attila Wolters in der 28. Minute auf 2:5 verkürzen, doch auch dies brachte die Wölfe nicht aus dem Konzept. Stattdessen zogen sie die Zügel wieder an. Florian Heinz nutzte ein Powerplay in der 31. Minute eiskalt aus und erzielte das 6:2. Keine 60 Sekunden später erhöhte Robert Horst auf 7:2. Die Dresdner Defensive fand in dieser Phase keinerlei Mittel gegen die Angriffswellen der Gäste. Die Wölfe ließen auch weiterhin nicht locker. Tomas Rubes erzielte in der 36. Minute seinen zweiten Treffer und Jan Gruß legte in der 38. Minute das 9:2 nach. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die zweite Pause und die Partie war spätestens zu diesem Zeitpunkt entschieden.

Im Schlussdrittel setzten die Schönheider ihren dominanten Auftritt fort. Ricco Warkus traf in der 44. Minute zum 10:2 und sorgte damit für ein zweistelliges Ergebnis. Dresden fand in der Defensive weiterhin keine Antworten und hatte zusätzlich mit zahlreichen Strafzeiten zu kämpfen. Diese nutzten die Wölfe gnadenlos aus. In der 48. und 49. Minute schlug Tomas Rubes gleich zweimal im Powerplay zu – beide Male in doppelter Überzahl, da gleich drei Dresdner Spieler auf der Strafbank saßen. Rubes krönte damit seine überragende Leistung und brachte die Wölfe mit 12:2 in Front. Zwar konnte Dresden in der Schlussphase noch etwas Ergebniskosmetik betreiben, als Tommy Reise (58.) im Powerplay und Martin Klein (60.) zum 3:12 und 4:12 trafen, doch das änderte nichts am hochverdienten Sieg der Wölfe.

Mit diesem deutlichen Erfolg ist den Schönheider Wölfen zudem die Generalprobe für das Weihnachtsderby gelungen. Vor der mit Spannung erwarteten Partie gegen die Chemnitz Crashers, die zeitgleich ihr Heimspiel heute gegen Niesky mit 14:0 gewannen, dürfen sich die Eishockeyfans auf ein spannendes und emotionales Spiel freuen. Beide Teams gehen punktgleich ins Derby, wobei Chemnitz aufgrund des etwas besseren Torverhältnisses als Tabellenführer ins Topspiel geht. Eishockeyherz, was willst du mehr. Wer nicht dabei ist, wird definitiv etwas verpassen.

