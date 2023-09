Generalprobe fÃ¼r die Ice Dragons

Artikel anhören Für den Herforder Eishockey Verein steht das letzte Wochenende der PreSeason und somit die Generalprobe für die Oberligasaison 23/24 an. Nachdem man...

Für den Herforder Eishockey Verein steht das letzte Wochenende der PreSeason und somit die Generalprobe für die Oberligasaison 23/24 an.

Nachdem man gegen den Topfavoriten der Oberliga Nord – den Hannover Scorpions – in zwei Duellen chancenlos war, dürfen sich die ostwestfälischen Eishockeyfans nun wieder auf gegnerische Teams freuen, die sich wohl auf Augenhöhe befinden.

In der Freitagsbegegnung treffen die Ice Dragons ab 20.30 Uhr in der heimischen imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ auf die niederländische Mannschaft der UNIS Flyers Heerenveen. Vor einigen Jahren trafen beide Teams regelmäßiger in Testspielen oder auch im Interregio-Cup aufeinander, wobei Heerenveen stets als Sieger das Eis verließ, so auch beim letzten Spiel, das 2020 mit 6:1 für die UNIS Flyers endete.

Doch inzwischen sind die Vorzeichen anders. Herford spielt längst in der Oberliga und es ist ein spannendes Spiel zu erwarten. Heerenveen ist für ein physisch starkes Auftreten bekannt und hat in der bisherigen Testphase ausschließlich gegen deutsche Mannschaften gespielt.

Gegen die Füchse Duisburg gab es zunächst eine 2:4-Niederlage, im Rückspiel siegte Heerenveen mit 3:2. Deutlicher verlief die Angelegenheit gegen den ECW Sande Jadehaie aus der Regionalliga Nord beim 8:2-Erfolg für die Niederländer. Man darf gespannt sein, wie sich die Ice Dragons im letzten Heimspiel der PreSeason kurz vor dem Hauptrundenstart gegen Heerenveen schlagen werden.

In der Sonntagsbegegnung führt die Reise der Ostwestfalen nach Duisburg zum Ligakonkurrenten Füchse Duisburg. Die Rheinländer wussten in der vergangenen Saison zu gefallen und erreichten als Aufsteiger zunächst Platz 8 der Nord-Staffel und zogen über die PrePlayOffs in die PlayOffs ein, in denen man schließlich den Blue Devils Weiden unterlag. Neben den beiden Spielen gegen Heerenveen, gab es für die Füchse in der Vorbereitungsphase zudem ein deutliches 6:0 gegen die U20-Mannschaft der Kölner Haie sowie eine 3:4-Niederlage bei der EG Diez-Limburg.

Ab 18.30 Uhr wird sich in der Pre Zero Rheinlandhalle zeigen, welches Team die bessere Generalprobe für den Ligastart hinlegen wird.

Tickets für die Freitagsbegegnung gibt es bis zwei Stunden vor Spielbeginn online unter www.scantickets.de sowie an der Abendkasse, die mit dem Einlass um 19.30 Uhr öffnet. Beide Spiele werden live auf www.sprade.tv übertragen.

