Generalprobe der Selber Wölfe missglückt

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe trafen in ihrem letzten Vorbereitungsspiel mit dem tschechischen Drittligisten HC Orli Znojmo auf einen starken Gegner. Letztendlich mussten...

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe trafen in ihrem letzten Vorbereitungsspiel mit dem tschechischen Drittligisten HC Orli Znojmo auf einen starken Gegner.

Letztendlich mussten sich die Porzellanstädter – auch aufgrund zweier unglücklicher Gegentreffer – knapp mit 2:3 geschlagen geben. Grämen brauchen sich die Wölfe aber nicht, denn eine misslungene Generalprobe soll ja bekanntlich Glück für die Premiere bringen.

Offene Partie

Obwohl die Selber Wölfe gut ins Spiel starteten, waren es die Gäste aus Tschechien, die bereits in der fünften Minute in Führung gingen. Eine scharfe Hereingabe in den Slot fälschte Urban unhaltbar für Weidekamp zum 0:1 in die Maschen ab. Selb im weiteren Verlauf mit deutlich mehr Schüssen, etwas Zwingendes sprang dabei aber bis zur zehnten Minute nicht heraus. In Überzahl waren es erst Hördler und McNeill, die Synek forderten. Gegen Pflegers Schuss nach einem schönen Kurzpassspiel zum verdienten Ausgleich hatte aber auch der Goalie von Orli Znojmo das Nachsehen. Im Anschluss gab es Chancen auf beiden Seiten, ein Treffer fiel aber nicht mehr.

Pfleger zum Zweiten

Im zweiten Spielabschnitt dauerte es gerade einmal 65 Sekunden, ehe die Selber Wölfe erneut jubeln durften. Campbell hatte von der blauen Linie abgezogen, Synek konnte die Scheibe nicht festhalten und Pfleger staubte zum 2:1 ab. Aufregung dann in der 28. Spielminute: Eine unübersichtliche Situation vor Weidekamp, das Tor aus der Verankerung und der Puck vermeintlich über der Linie. Das Schiedsrichtergespann beriet sich lange, ein Videobeweis war nicht vorgesehen, und entschied schließlich auf Tor für Znojmo. Sechs Minuten später spielte sich Selbs Sturmformation um Miglio, McMillan und McNeill nach einer schönen Kombination eine hochkarätige Torchance heraus, doch McNeills Schuss knallte nur an den Pfosten.

Unglücklicher Gegentreffer bringt die Niederlage

Auch im letzten Spielabschnitt erarbeiteten sich die Selber Wölfe Chancen, um noch einmal in Führung zu gehen. Peter scheiterte am starken Malac, der mittlerweile bei den Tschechen im Tor stand. Und Hördlers Schüsse in der 48. Minute kamen ebenso nicht ins Ziel wie auch Gelkes Versuch bei zahlenmäßiger Überlegenheit. Unglücklich aus Selber Sicht kam dann der dritte Treffer für Znojmo zustande: Nach einem Bully in der Selber Verteidigungszone schlugen gleich zwei Wölfe über die Scheibe, ehe sie Bicha an Weidkamp vorbei zum 2:3 über die Linie bugsieren konnte. Eine mögliche Schlussoffensive für die Wölfe wurde durch eine fünfminütige Strafe gegen Hördler vereitelt, so dass sich die Porzellanstädter mit der knappen Niederlage zufriedengeben mussten.

Mannschaftsaufstellungen und Statistik

Selber Wölfe: Weidekamp (Carr) – Hördler, Heyter, Campbell, Gläßl, Plauschin, Raab, Marusch –McNeill, McMillan, Miglio, Pfleger, Peter, Winquist, Kiedewicz, Bassen, Krymskiy, Hofmann, Gelke, Schwamberger

HC Orli Znojmo: Synek (ab 29. Min. Malac) – Sova, Hruzek, Jenacek, Hodinar, Sedlacek, Kubicek – Beranek, Zeman, Cakl, Karafiat, Urba, Spacek, Masar, Havlat, Bicha, Barta, Hanula, Pozdena

Tore: 5. Min. 0:1 Urban (Spacek, Kubicek); 10. Min. 1:1 Pfleger (Miglio, McMillan; 5/4); 22. Min. 2:1 Pfleger (Campbell, Winquist); 28. Min. 2:2 Masar; 53. Min. 2:3 Bicha

Strafzeiten: Selb 10 + 5 gegen Hördler, Znojmo 8

Schiedsrichter: Kannengießer, Steinecke (Ernst, Tschirner)

Zuschauer: 667