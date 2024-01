„Genau die VerstÃ¤rkung in der Defensive, die wir uns erhofft haben“ – Finnischer Defender bleibt in Freiburg

Freiburg. (PM EHCF) Mit Sameli Ventelä können die Verantwortlichen des EHC Freiburg die erste Vertragsverlängerung für die kommende Spielzeit präsentieren. Der finnische Defensivspezialist kam...

Freiburg. (PM EHCF) Mit Sameli Ventelä können die Verantwortlichen des EHC Freiburg die erste Vertragsverlängerung für die kommende Spielzeit präsentieren.

Der finnische Defensivspezialist kam vor der laufenden Saison aus der slowakischen Extraliga zu den Wölfen und wusste hier vollends zu überzeugen. Mit bereits 30 Scorerpunkten in 38 Spielen ist der Linksschütze nicht nur punktbester Verteidiger im Wölfe-Kader, sondern auch auf dem besten Weg einen neuen persönlichen Bestwert in dieser Saison aufzustellen. Als Pfeiler in der Defensivabteilung zeichnet sich der 29-Jährige besonders durch seine Übersicht, Ruhe und Abgeklärtheit aus und verleiht dem Spiel damit die nötige Stabilität und ständige Torgefahr.

Nun steht bereits noch vor der entscheidenden Saisonphase fest, dass Sameli Ventelä auch in der kommenden Saison das Trikot der Freiburger tragen wird.

Sportdirektor Peter Salmik: „Sameli ist genau die Verstärkung in der Defensive, die wir uns erhofft haben. Er hat sich in seinem Spiel stetig gesteigert und ist bereits jetzt in unserer Verteidigung nicht mehr wegzudenken. Er gehört zweifellos zu den Top-5 Verteidigern in der gesamten DEL2 und wir freuen uns sehr, ihn bereits jetzt von einem Verbleib bei uns überzeugt zu haben“.

Wölfe-Verteidiger Sameli Ventelä: „Mein erster Eindruck für diese Organisation hat sich sofort bestätigt und von Monat zu Monat weiter verbessert. Natürlich ist es auch schön zu hören, dass die Verantwortlichen mit meinem Spiel ebenso zufrieden sind. Daher bin ich sehr glücklich auch über die Saison hinaus, weiterhin im Wölfe-Trikot spielen zu dürfen.“

Das nächste Heimspiel bestreitet der EHC Freiburg bereits heute in der Echte Helden Arena mit dem Duell gegen den Aufsteiger aus Rosenheim.