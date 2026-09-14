Gemischte Erfahrungen: ESC Kempten verliert gegen Füssen, schlägt aber Schongau deutlich

Kempten. (PM ESC) Es war der erste Härtetest auf dem Eis für das Team von Sven Curmann.

Nach den ersten Eiseinheiten und einem intensiven Trainingslager im eigenen Stadion ging es gleich im allerersten Spiel gegen den in der Vorbereitung schon mit deutlichem Vorsprung versehenen Oberligisten aus Füssen.

Im Rahmen des Einladungsturniers des EC Peiting gab es dann eine deutliche 2:7 Niederlage. Bis zum 2:3 nach Treffern der Neuzugänge Salo und Pfalzer sah es noch recht offen aus, letztendlich setzte sich der höherklassige Verein dann durch.

Nachdem im zweiten Halbfinale Schongau ebenfalls eine klare Niederlage gegen Peiting hinnehmen musste kam es am Sonntag dann zum direkten Vergleich der beiden Bayernligisten im Spiel um Platz 3. Hier setzten sich die Allgäuer dann klar und hoch mit 11:4 durch und konnten sich über das gewonnene „kleine“ Finale freuen. In die Torschützenliste konnten sich dabei gleich eine ganze Reihe von Spielern eintragen, was für die gewünschte Tiefe im Kader spricht. Für die ersten Tests ein positives Wochenende. Curmann hat nun die Woche über weiter Gelegenheit mit der Mannschaft zu arbeiten, bevor es am nächsten Wochenende gleich zweimal gegen den Nachbarn aus Sonthofen geht.

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