Gemeinsame Stellungnahme der Blue Devils Spielbetriebs GmbH und 1. EV Weiden zur aktuellen Situation der Ziegler Holding GmbH

Weiden. (PM Blue Devils) Zu den jüngsten Entwicklungen bei der Ziegler Holding GmbH haben die Blue Devils Weiden und die Ziegler Holding die folgende Stellungnahmen abgegeben.

Die Ziegler Holding und Stefan Ziegler waren und sind großartige Unterstützer des Eishockeysports in Weiden. Gemeinsam konnten wir eine nachhaltige Vision für die Blue Devils Weiden und den 1. EV Weiden entwickeln, die in sportlicher und struktureller Hinsicht beeindruckende Erfolge hervorgebracht hat. Während die Blue Devils in die DEL2 aufgestiegen sind, hat der Stammverein, der 1. EV Weiden, die Nachwuchsarbeit auf ein beachtliches Niveau weiterentwickelt. Dies ist zu einem großen Teil den engagierten Sponsoren – insbesondere der Ziegler Holding und Stefan Ziegler – sowie dem Einsatz vieler Ehrenamtlicher zu verdanken.

Die jüngsten Entwicklungen bei der Ziegler Holding GmbH stellen auch uns vor neue Herausforderungen. Welche Auswirkungen sich daraus konkret für die Blue Devils Spielbetriebs GmbH, den 1. EV Weiden und die Nachwuchsarbeit ergeben, ist derzeit noch nicht abzusehen. Wir, die Spielbetriebs GmbH und der Vorstand des 1. EV Weiden, stehen in engem Austausch mit allen Beteiligten, um mögliche Szenarien zu bewerten und gezielte Maßnahmen vorzubereiten. Die Nachwuchsarbeit liegt weiterhin in der Verantwortung des Vereins, bleibt jedoch ein zentraler Baustein für die langfristige Entwicklung des Eishockeysports in der Region.

Unser Ziel ist es, die Zukunft des professionellen und des Nachwuchseishockeys mit fast 200 Kindern und Jugendlichen nachhaltig zu sichern. Wir wünschen allen Betroffenen der aktuellen Situation viel Kraft und Zuversicht und hoffen auf tragfähige Lösungen, die allen Beteiligten eine erfolgreiche Fortführung ihrer Aktivitäten ermöglichen.

Franz Vodermeier, Geschäftsführer Blue Devils Spielbetriebs GmbH

Thomas Siller, 1. Vorsitzender 1. EV Weiden

Dr. Benjamin Zeitler, 2. Vorsitzender 1. EV Weiden

Tilo Gnädig, 3. Vorsitzender 1. EV Weiden

