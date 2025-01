Gemeinsame Presseinformation der GroÃŸen Kreisstadt WeiÃŸwasser/O.L. und der EHC Lausitzer FÃ¼chse Spielbetriebs GmbH zum Thema Eisarena

Weißwasser. (PM) Der Weißwasseraner Stadtrat hat sich in seiner Sitzung am 29.01.2025 klar für den Profi-Eishockeysport und seine positive Wirkung auf die Nachwuchsförderung, den Vereinssport, die Wahrnehmung der Stadt in der Öffentlichkeit und die aktive Zukunftssicherung für die Lausitzer Füchse Spielbetriebs GmbH ausgesprochen.

Mit 19 Ja-Stimmen und einer Enthaltung wurde ein Grundsatzbeschluss gefasst. Der beauftragt die Verwaltung, die Planungen für die Umsetzung der durch die DEL2 geforderten Flex-Bande und die Installation der LED-Beleuchtung voranzutreiben.

Oberbürgermeisterin Katja Dietrich betonte: „Weißwasser ist eine Sportstadt mit den Lausitzer Füchsen als Aushängeschild. Die über 90-jährige Eishockey-Tradition gilt es fortzuführen. Fest steht aber auch: Wir können nur gemeinsam eine Lösung für die Finanzierung finden. Zusammen mit den Lausitzer Füchsen werden wir deshalb alle Möglichkeiten prüfen.“

Das bestätigte auch der Geschäftsführer der EHC Lausitzer Füchse Spielbetriebs GmbH Dirk Rohrbach und ergänzt: „Es ist ein klares Bekenntnis der Stadträte zum Eishockey in Weißwasser. Trotz eines engen zeitlichen Rahmens bis Ende Februar bin ich überzeugt, dass wir in lösungsorientierte Gespräche gehen. Es gibt einige Modellvarianten für eine moderate Beteiligung der Spielbetriebs GmbH. Für mich als Geschäftsführer ist aber klar, dass nur über einen bezahlbaren Mietvertrag eine Einigung erfolgen kann. Wir werden auch gemeinsam mit dem Stammverein ES Weißwasser über eine Crowdfunding-Aktion beraten, um die Mehrkosten der kommenden Jahre aufzufangen.“

Beschlusstext des Stadtrates: „Der Stadtrat fasst den Grundsatzbeschluss, dass die Umbaumaßnahmen Flexbande und LED-Beleuchtung in der Eisarena Weißwasser in die Haushaltssatzung 2025 aufgenommen werden. Die 2024 begonnene investive Maßnahme ist fortzuführen. Das Gesamtvolumen der Investition darf 775.000 Euro nicht überschreiten. Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, sich gemeinsam mit der EHC „Lausitzer Füchse“ Spielbetriebs GmbH um Fördermittel und die Einwerbung von weiteren Drittmitteln zur Finanzierung zu bemühen. Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, die Verteilung der verbleibenden Kosten der Flexbande mit der EHC „Lausitzer Füchse“ Spielbetriebs GmbH bis 28.02.2025 in einem Vertrag zu regeln und diesen dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen. Aufgrund der eingesparten Energiekosten durch die LED-Beleuchtung werden die Gesamtkosten in den Haushalt der Stadt eingebracht. Die Abschreibung der alten Bande erfolgt einmalig im Haushaltsjahr 2025.“

