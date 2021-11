Gemeinsam nach Peking: Bundestrainer Schädler nominiert vorläufigen Kader für die Vorbereitung auf das Olympiaqualifikationsturnier in Füssen (11.-14.11.)

München. (PM DEB) Ein Kader von 25 Spielerinnen trifft sich am Donnerstag (04.11.) im Eishockey-Bundesleistungszentrum in Füssen, um in die direkte Vorbereitung auf das...

München. (PM DEB) Ein Kader von 25 Spielerinnen trifft sich am Donnerstag (04.11.) im Eishockey-Bundesleistungszentrum in Füssen, um in die direkte Vorbereitung auf das finale Qualifikationsturnier für die olympischen Winterspiele in Peking 2022 zu starten.

Das deutsche Frauen-Eishockeyteam empfängt in diesem Turnier vom 11. bis 14. November 2021 im Allgäu die Teams von Dänemark, Österreich und Italien. Nur die Gewinnerinnen lösen das Olympiaticket.

Die deutsche Mannschaft wird von den erfahrenen Olympionikinnen Torhüterin Jenny Harß (2006 und 2014), Kapitänin Julia Zorn (2014) und Verteidigerin Tanja Eisenschmid (2014) angeführt. Den Kern des Teams bildet die Mannschaft, die Ende August bei der WM in Calgary Rang Acht erreichte. Neunzehn Spielerinnen sind in der DFEL aktiv, zwei spielen in der Bayernliga und vier in Nordamerika. Der Kader von zwanzig Spielerinnen und drei Torhüterinnen wird am 10. November 2021 final nominiert.

Eishockeyturniere für Frauen stehen seit 1998 auf dem olympischen Programm. 2002 qualifizierte sich erstmals eine deutsche Nationalmannschaft dafür. In der Qualifikation 2018 scheiterte das Team an Japan.

Für das Turnier in Peking sind Gastgeber China, die Schweiz, Kanada, die USA, Japan, Finnland und die Olympischen Athletinnen Russlands bereits qualifiziert. Die anderen beiden Qualifikationsturniere für die restlichen Plätze finden zeitgleich in Lulea (Schweden) und Chomutov (Tschechien) statt.

Stimmen zum Turnier

DEB-Sportdirektor Christian Künast drückt den Stellenwert des Turnier so aus: “Wir freuen uns auf diese Herausforderung. Der Heimvorteil mit der Unterstützung aller Eishockeyfans in Füssen wird uns zusätzlichen Schwung geben.”

Bundestrainer Thomas Schädler sagt optimistisch vorausschauend: “Unser Ziel ist klar, wir wollen uns für die olympischen Spiele qualifizieren. Die Spielerinnen haben bei der WM in schwierigen Situationen absolute Charakterstärke bewiesen. Das ist auch diesmal notwendig.”

Tickets für das Turnier online erhältlich

Das Frauen-Nationalteam freut sich über lautstarke Fan-Unterstützung vor Ort in Füssen. Eintrittskarten für das Turnier sind erhältlich unter: www.deb-online.de/tickets.

Magenta Sport überträgt das gesamte Turnier live und kostenfrei über www.magentasport.de!

Der Spielplan der Finalen Olympia-Qualifikation der Frauen Gruppe D

11.11.2021 | 17:15 Uhr | Deutschland – Österreich

20:45 Uhr | Dänemark – Italien

13.11.2021 | 12:00 Uhr | Deutschland – Italien

15:30 Uhr | Dänemark – Österreich

14.11.2021 | 12:00 Uhr | Deutschland – Dänemark

15:30 Uhr | Österreich – Italien