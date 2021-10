Gemeinsam fÃ¼r Peking 2022: Eishockey-Frauen- und Herren-Nationalmannschaft tragen auÃŸergewÃ¶hnliches Sondertrikot

München. (PM DEB) Im November stehen sowohl die deutsche Eishockey-Frauen- als auch die deutsche Eishockey-Herren-Nationalmannschaft auf dem Eis. Die Frauen kämpfen in Füssen um...

München. (PM DEB) Im November stehen sowohl die deutsche Eishockey-Frauen- als auch die deutsche Eishockey-Herren-Nationalmannschaft auf dem Eis.

Die Frauen kämpfen in Füssen um die Olympia-Qualifikation, die Herren spielen in Krefeld im Deutschland Cup 2021. Mit einem Sondertrikot für diese spannende Phase der Eishockeysaison 2021/22 präsentieren sich beide Mannschaften als eine Einheit mit einem gemeinsamen Ziel: die Olympischen Winterspiele 2022. Ab sofort können Fans das Trikot im DEB-Onlineshop erwerben.

Julia Zorn, Spielerin der Eishockey-Frauen-Nationalmannschaft: „Das neue Trikot für die Nationalmannschaften gefällt mir sehr gut. Es ist sehr hochwertig verarbeitet und die Details machen das Trikot zu etwas Besonderem. Das verankerte Patch „Gemeinsam nach Peking“ zeigt den Zusammenhalt zwischen den Nationalmannschaften. Dass beide Teams im November in den gleichen Trikots auftreten werden, macht mich sehr stolz.

Trikotdesign von Art Director Jan Langela

Das Auswärtstrikot dominiert wie gewohnt die Farbe Weiß; die Hauptfarbe des neuen Heimtrikots ist ein angriffslustiges Rot, das die Leidenschaft und den Willen der beiden Nationalmannschaften unterstreicht. Die Schulterfläche beider Trikots ist schwarz und geht beidseitig in schwarze Ärmelstreifen über. Helme, Hosen und Handschuhe sind ebenfalls schwarz, was ein einheitliches Gesamtbild der beiden Eishockey-Teams garantiert. Für das Design des DEB-Sondertrikots zeichnet Art Director Jan Langela verantwortlich.

Andrea Baader, Leitung Marketing und Sponsoring beim DEB: „Das Trikot ist eine Herzensangelegenheit für jede Mannschaft. Mit unserem Sondertrikot wollen wir die Geschichte zweier Teams erzählen, die miteinander verbunden sind. In Zusammenarbeit mit dem Art Director Jan Langela haben wir darauf geachtet, dass sich Stärke und Zusammenhalt, aber auch Bodenständigkeit der beiden Nationalmannschaften im Design wiederfinden. Auch deshalb haben wir begleitend ein aufwendiges Kampanagen-Shooting umgesetzt, um das Trikot entsprechend in Szene zu setzen. Wir haben schon Gänsehaut, wenn wir daran denken, dass die Teams auf dem Eis und die Fans auf den Rängen das Sondertrikot mit Stolz tragen.“

Eine Besonderheit des Sondertrikots: Auf der Brust prangt ein Monogramm des DEB – erstmals herausgelöst aus dem DEB-Logo, das sich in einer kleineren Version am Kragen wiederfindet. Das Trikotmotto „Eine Einheit“ spiegelt auch ein kleines Detail innerhalb des Kragens wider: Dort ist das Motto der DEB-Nationalmannschaften aufgedruckt: Einigkeit – Recht – Freiheit, analog zur ersten Zeile der deutschen Nationalhymne. Das gemeinsame Ziel beider Teams, die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking, betont ein einheitliches Label am unteren Trikotrand.

Marco Nowak, Spieler der Eishockey-Herren-Nationalmannschaft: „Das sind die schönsten Trikots, die ich bis jetzt für unsere Eishockey-Nationalmannschaften gesehen habe. Es ist toll, dass die Frauen-Nationalmannschaft und wir mit den gleichen Trikots auflaufen. Das Trikotmotto ‚Gemeinsam für Peking‘ bringt noch mal eine Portion Extra Motivation für unsere beiden Teams.“

Penny ist Unterstützer des deutschen Eishockeys

DEB-Partner Penny ist nun neu auf dem Trikotärmel präsent. Eine weitere Sichtbarkeit hat der internationale tätige Lebensmittel-Discounter auf der Front des Trikots der Frauen-Nationalmannschaft. Penny wird sich auch darüber hinaus an den beiden Event-Standorten in Krefeld und Füssen einbringen und die Eishockey-Frauen während der Olympia-Qualifikation tatkräftig unterstützen.

Wer das Trikot rechtzeitig zum Deutschland Cup 2021 besitzen möchte, sollte bis zum 15.10.2021 bestellen.

Am kommenden Dienstag (05.10.2021) soll der Ticket-Vorverkauf für beide anstehenden Turniere im November starten.

MagentaSport zeigt die Olympia-Qualifikation der deutschen Frauen-Nationalmannschaft komplett live: mit Vorberichten, Analysen und Features der Teams. Der Startschuss für die Live-Übertragungen erfolgt am 11.11.21 mit der Partie Deutschland gegen Österreich ab 17 Uhr.