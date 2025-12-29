Gelungenes Jubiläum! ESC Kempten gewinnt zum 75 jährigen vor über 2000 Zuschauern gegen Waldkraiburg

Kempten. (PM ESC) Es hat alles gepasst in der Kemptener Dewart Arena am Sonntag Abend.

Vor der überragenden Kulisse von 2113 Zuschauern besiegte man den Verfolger aus Waldkraiburg mit 5:3 und sicherte sich drei weitere wichtige Punkte im Kampf um die direkte Playoff Qualifikation. Bereits lange vor dem Spiel öffneten die Buden auf dem Vorplatz der Arena, den Besuchern wurden allerlei kulinarische Schmankerl geboten. Ein Highlight dann die Ehrung unmittelbar vor Spielbeginn. Mit dem inzwischen 90jährigen Leopold „Poldi“ Bittner wurde ein Spieler der allerersten Eishockeymannschaft in Kempten zum ersten Ehrenmitglied des ESC ernannt. 1950 spielte er als damals fünfzehnjähriger für die Allgäuer. Die Urkunde und das dazugehörige Trikot nahm sein Sohn Harry stellvertretend in Empfang, der ebenfalls eine Vergangenheit im Kemptener Eishockey hat und zu den ruhmreichen Zweitligazeiten Spieler an der Memminger Straße war. Auch der Oberbürgermeister der Allgäumetropole, Thomas Kiechle, machte dem ESC die Aufwartung und überbrachte Glückwünsche für das beeindruckende Jubiläum.

Das Spiel begann ausgeglichen mit Chancen für beide Teams. Mit einem Doppelschlag gingen dann die Sharks nach 10 Minuten in Führung, die Gäste zeigten sich jedoch unbeeindruckt und zogen zügig nach, so dass es mit 2:2 zum ersten Mal in die Kabine ging. Im zweiten Drittel schwenkte das Momentum auf die Seite der Gäste. Nicht nur das sie mit 2:3 erstmals in Führung gingen, in dieser Phase hätte das Spiel auch deutlicher kippen können wie Sven Curmann nach dem Spiel konstatierte. Er hob aber auch die aktuell tolle Moral seiner Truppe hervor, mit Rückständen umzugehen und solche Spiele wieder auf die eigene Seite zurückzuholen und letztendlich zu gewinnen. Der erneut bärenstarke Martin Hlozek war es dann, der seinem Team in doppelter Überzahl den Ausgleich bescherte. Auch nach dem zweiten Abschnitt ging es mit einem Unentschieden in die Kabinen, das letzte Drittel musste also die Entscheidung bringen. Kevin Hu war es dann, der sich mit einer schönen Einzelleistung durch die Defensive der Löwen tankte und ansatzlos aus dem Handgelenk einnetzte. Das Spiel nun offener, Waldkraiburg drängte auf den erneuten Ausgleich , aber wiederum hatten die Sharks die richtige Antwort. Eine perfekte scharfe Hereingabe von Hlozek musste Filip Kokoska nur noch ins Tor abfälschen, mit dem 5:3 war der Endstand der Partie besiegelt. Die Allgäuer spielten die verbleibenden acht Minuten nun abgeklärt nach Hause. Der Sprung auf Platz vier der Tabelle ist der Lohn für die Arbeit, 44 Punkte hat man inzwischen auf der Habenseite, genauso viele wie der TEV Miesbach auf Platz drei.

Die Vorfreude auf den kommenden Freitag ist bereits jetzt groß, der HC Landsberg wird zum Neujahrsspiel zu Gast sein, mit einem ähnlichen Rahmenprogramm wie am Sonntag bestreitet der ESC den zweiten Teil der Jubiläumsfeierlichkeiten.

Statistik:

ESC Kempten – EV Dingolfing 5:3 (2:2,1:1,2:0)

Tore:

1:0 Kulhanek (Kokoska,Hu)(10.),

2:0 Dopatka (Hlozek,Schirrmacher)(11.),

2:1 Ovaska (Decker,Dzernis)(12.),

2:2 Sramek (Vogl,Maierhofer)(15.),

2:3 Vogl (Sramek,Cejka)(30.),

3:3 Hlozek (Kokoska,Kulhanek)32.),

4:3 Hu (Kokoska,Hlozek)(49.),

5:3 Kokoska (Hlozek,Kulhanek)(52.).

Strafminuten:

ESC Kempten: 14

EV Dingolfing: 12

Beste Spieler:

ESC Kempten: Martin Hlozek

EV Dingolfing: Nico Vogl

Zuschauer: 2113

