Gelungenes Charity Game in Grefrath

Grefrath. (MR) Die Organisation „Hockey is Diversity“, die sich seit Jahren gegen Rassismus und Ausgrenzung im Eishockeysport einsetzt, hatte ein Freundschaftsspiel gegen die Grefrather AllStars veranstaltet, und viele (namhafte) Spieler sind der Einladung gefolgt, sodass beide Teams einen vollen Kader mit jeweils 21 Spielern plus 2 Torhütern bringen konnten.

Leider wurde die angepeilte Marke von 2000 Zuschauern nicht erreicht, aber auch ca. 1200 gaben eine gute Kulisse ab auf der einen Tribüne im Grefrather EisSport- und EventPark. Im Spiel ging es natürlich vorrangig um die Botschaft und auf dem Eis um den Spaß. Und den hatten die Spieler, keine Frage. Nach einer Eröffnungsansprache durch den Gründer von Hockey is Diversity, Dr. Martin Hyun, und dem offiziellen ersten Bully durch Grefraths Bürgermeister Stefan Schumeckers wurden die Spieler aufs Eis gelassen. Wie üblich gab es erst ein Abtasten und Ausloten von beiden Seiten. Besonders beim HiD Team, das mit Ex-DEL-Spielern gespickt war, hatte man das Gefühl, sie nähmen sich stark zurück, denn hier ging es um den Spaß und nicht um Punkte. So musste zunächst Dennis Kohl, der zuletzt nur noch sporadisch auf Rollen beim Inlinehockey im Tor gestanden hatte, mehrfach Schüsse der AllStars abwehren. Zum Drittelende endlich startete der Torreigen – Tino Boos wurde geschickt und netzte erstmalig für Hockey is Diversity ein, auch Markus Schütz wurde auf den Weg geschickt und tanzte Grefraths Goalie Christian Tebbe aus. So gingen die AllStars mit dem 0:2 Rückstand in die Pause.

Viele Tore und breites Grinsen in den Gesichtern

Ab dem zweiten Durchgang kamen die Tormaschinen ins Rollen. Es kam auch der jeweils andere Goalie noch zum Einsatz. Auch ein paar Strafen gab es, obwohl hier doch sehr diszipliniert und fast durchgängig nach „Altherren-Regeln“ gespielt wurde, also ohne Checks und Schlagschüsse. Nachdem die AllStars ausgeglichen hatten, ging es munter hin und her, auch auf der Anzeigetafel. In der zweiten Pause gab es für die Fans das beliebte Puckwerfen, wobei hier sehr viele Pucks flogen; es gab Trikots von beiden Teams zu gewinnen (und der Erlös war ja für den guten Zweck). Interessanter Fact am Rande: normal sind es immer die jüngsten Spieler im Team, die Rookies, die die Pucks sammeln oder evtl. das Tor nach der Eisbereitung in die Position schieben. Hier waren es die beiden „Hall of Famer“ nach der 2. Pause, Christian Ehrhoff und Tino Boos. Nach dem 4:4 nach 40 Minuten, ging es im Schlussabschnitt munter genauso weiter. Am Ende stand ein 7:9 aus Sicht der AllStars an der Tafel. Eine kleine Rangelei zwischen Emanuel Beckford (HiD) und Andre Schroll (Grefrath) musste natürlich auch noch sein, wobei hier das „Ausziehen des gegnerischen Trikots“ vor dem Boxen oder Ringen stand. Alle zeigten sich sehr zufrieden nach dem Spiel, und bei den meisten Spielern war das breite Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht zu wischen, sei es, weil man „endlich mal wieder mit ehemaligen Kollegen“ auf dem Eis gestanden hatte, sei es, weil man mit oder gegen ehemalige Nationalspieler, „Hall of Famer“ und DEL-Spieler gespielt hatte.

Um sich die Namen noch einmal auf der Zunge zergehen zu lassen, folgen nun noch die Torschützen der Partie Grefrath AllStars gegen Hockey is Diversity…

0:1 Tino Boos (Kai Hospelt)

0:2 Markus Schütz (Denis Kyei-Nimako)

1:2 Bobby Fischer (Kerry Goulet)

2:2 Henri Marcoux (Jay Luknowsky)

2:3 Martin Hyun (Tino Boos, Tobias Müller)

3:3 Rick Reuter (Jan Lankes, Andre Schroll)

3:4 Tommy Kuntu-Blankson (Herberts Vasiljevs, Christian Ehrhoff )

4:4 Rick Reuter

4:5 Tommy Kuntu-Blankson (Kai Hospelt, Herberts Vasiljevs)

4:6 Tino Boos

5:6 Danny Albrecht (Oliver Wälde, Andrej Emersic)

5:7 Herberts Vasiljevs (Christian Ehrhoff, Tommy Kuntu-Blankson)

5:8 Kai Hospelt (Herberts Vasiljevs)

6:8 Gerrit Ackers (Andrej Emersic)

7:8 Jay Luknowsky (Kerry Goulet)

7:9 Emanuel Beckford (Christian Ehrhoff, Kai Hospelt) ENG

Nach dem Spiel konnten wir noch mit Organisator Emanuel Beckford sowie Herberts Vasiljevs und Tommy Kuntu-Blankson vom Team HiD und Danny Albrecht von den AllStars sprechen.