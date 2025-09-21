Gelungener Start fÃ¼r den EHC KÃ¶nigsbrunn in die neue Saison

KÃ¶nigsbrunn. (PM EHC) Am Samstag feierte der EHC KÃ¶nigsbrunn mit Mannschaft und Fans den Start in die neue Saison.

Das erste Testspiel gegen Kempten wurde zwar mit 1:3 verloren, EHC-Coach Bobby Linke zeigte sich dennoch zufrieden.

Schon ab 13 Uhr wurde auf der FreieisflÃ¤che bei sonnigem Wetter gegrillt, kurz vor Spielbeginn prÃ¤sentierte das „Duo Grenzenlos“ die neue Vereinshymne. Danach duften die Kufencracks des EHC KÃ¶nigsbrunn nach gerade mal zwei Wochen Eistraining die erste Partie der Vorbereitung gegen die „Sharks“ des ESC Kempten bestreiten. Von Beginn an zeigte sich die Mannschaft sehr spielfreudig und agierte mit viel Tempo. Den ersten Treffer zum 0:1 markierten aber die GÃ¤ste in der sechsten Spielminute nach einer starken Einzelleistung von Kemptens Neuzugang Kevin Hu. In der 16. Spielminute legten die Sharks durch ein Tor von Martin Hlozek das 0:2 nach. Auch er wechselte vor der Saison Vom Oberligisten Peiting nach Kempten. Der EHC lieÃŸ sich aber durch den RÃ¼ckstand nicht beeindrucken und blieb bis Drittelende mindestens ebenbÃ¼rtig. Im zweiten Abschnitt fiel dann in der 27. Spielminute sogar das 0:3, Sergei Topol traf in Ãœberzahl, KÃ¶nigsbrunn hatte danach zwar Chancen, war aber zu ineffizient. Ein Treffer gelang den BrunnenstÃ¤dtern erst eine Minute vor Spielende durch Anton Egle, am Ende verlor der EHC mit 1:3. Nach einer Partie auf AugenhÃ¶he gab es von EHC-Coach Bobby Linke dank einer insgesamt starken Leistung auch nur wenig Grund zur Kritik:

â€žWir konnten die meisten Dinge, die wir uns vorgenommen hatten, auch im Spiel umsetzen. Die Mannschaft hat die Scheibe gut bewegt, war lauffreudig. Am Ende hat uns vorne das QuÃ¤ntchen GlÃ¼ck und im Torabschluss die QualitÃ¤t gefehlt. Ich weiÃŸ das Ergebnis gut einzuordnen und habe gesehen, was die Mannschaft geleistet hat. Es war ein guter Start fÃ¼r uns, nun mÃ¼ssen wir Woche fÃ¼r Woche die nÃ¤chsten Schritte in unseren Spiel weiter erarbeiten, uns steigern und von Partie zu Partie effektiver werden. Meine Mannschaft weiÃŸ, worauf es ankommt. Kempten hat heute ein sehr gutes Spiel geboten, es war fÃ¼r ein Vorbereitungsspiel viel HÃ¤rte im Spiel. Es gilt nun, uns als Mannschaft zu finden und AblÃ¤ufe zu erlernen. Ich bin zufrieden, es war ein guter Start,â€œ resÃ¼miert Bobby Linke. â€žIch freue mich, dass wir Robin Rieger ab dem letzten Drittel die MÃ¶glichkeit geben konnten, Im Tor neben Benni Beck sein KÃ¶nnen zu zeigen. Er hat uns im Training immer wieder ausgeholfen und extrem gut unterstÃ¼tzt. Diesen Einsatz im Schlussdrittel hat er sich mehr als verdient.â€œ

Nach der Partie wurde auf der FreieisflÃ¤che bei der After-Game-Party die Mannschaft vorgestellt. Fans und Akteure feierten danach bei bester Stimmung bis in den Abend hinein. Am nÃ¤chsten Wochenende stehen dann die nÃ¤chsten beiden Testspiele auf dem Programm, am Freitag zuhause gegen den HC Landsberg, sonntags kommt es dann in Kempten zum RÃ¼ckspiel gegen den ESC Kempten.

Sharks siegen beim Vizemeister

ESC Kempten feiert verdienten 3:1 Erfolg Ã¼ber KÃ¶nigsbrunn

Kempten. (PM ESC) Es ist ja oft so eine Sache mit den Vorbereitungsspielen, es wird getestet, probiert, fÃ¼r die Zuschauer sind diese Spiele eher nicht besonders attraktiv.

Ganz anders am Samstagmittag in KÃ¶nigsbrunn. Zur SaisonerÃ¶ffnungsfeier, zu der sich traurigerweise nur gut 150 Zuschauer in die Pharmpur Arena verirrt hatten, gab es ein sehr attraktives Spiel zweier starker Mannschaften zu sehen. Auch wenn es fÃ¼r KÃ¶nigsbrunn der erste Test, und fÃ¼r Kempten erst der zweite Ã¼ber 60 Minuten war. Beide Teams legten von Beginn an ein Tempo und eine IntensitÃ¤t an den Tag, als sei man schon mitten in der Saison. Bei den Sharks zeigte sich keine MÃ¼digkeit nach den 40 Minuten auf stumpfem Eis am Vorabend.

Es dauerte auch nicht lange bis sich die ersten guten Chancen auf beiden Seiten ergaben, fast im Sekundentakt ging es in beide Richtungen hin und her. Neuzugang Kevin Hu war es dann der sich aus der neutralen Zone auf den Weg machte, drei Gegenspieler austanzte und platziert zur GÃ¤stefÃ¼hrung einnetzte.

Martin Hlozek konnte den Hausherren kurz darauf mit starkem Forecheck die Scheibe abluchsen und auf 0:2 erhÃ¶hen. KÃ¶nigsbrunn hatte durchaus sehr gute EinschussmÃ¶glichkeiten, aber ein herausragender Jakob Nerb im Sharks GehÃ¤use lieÃŸ nichts zu.

Der Mittelabschnitt begann mit einem Schockmoment, nach einem Ã¼berharten Check gegen den Kopf blieb Pascal Dopatka benommen auf dem Eis liegen, musste dann zunÃ¤chst in die Kabine und spÃ¤ter ins Krankenhaus gebracht werden. Kurz vor Ablauf der 5 Minuten Strafe erhÃ¶hte Sergei Topol auf 0:3. Er hÃ¤mmerte die Scheibe in bester Leon Draisaitl Manier per Direktabnahme vom rechte Bullypunkt platziert in den langen Winkel.

Auch im letzten Abschnitt ein unverÃ¤ndertes Bild, beide Teams mit viel Einsatz und Tempo. Kempten stand sehr gut in der Defensive, konnte vieles vereiteln. Wenn doch mal etwas durchkam, war Nerb zur Stelle. Umso Ã¤rgerlicher fÃ¼r ihn, dass ihm sein Shutout in der letzten Minute doch noch vermasselt wurde. Die beiden ehemaligen Schongauer Ellerbrock und Egle sorgten mit einem Zwei gegen Eins Konter fÃ¼r den Ehrentreffer.

Die Sharks kÃ¶nnen zufrieden mit dem Test sein, bereits am nÃ¤chsten Sonntag kommt es zum RÃ¼ckspiel in Kempten, dann wird sich zeigen wie beide Teams sich im Laufe der Woche weiterentwickelt haben. Zuvor steht aber am Freitagabend der Test gegen den Kooperationspartner aus Sonthofen an, auch dieser findet in der heimischen Dewart Arena statt.

Statistik:

EHC KÃ¶nigsbrunn – ESC Kempten 1:3 (0:2,0:1,1:0)

Tore:

0:1 Hu (Seider)(6.),

0:2 Hlozek (14.),

0:3 Topol (Miller,Seider)(27.),

1:3 Egle (Ellerbrock)(59.),

Strafminuten:

EHC KÃ¶nigsbrunn: 12 + 5 Rodrigues

ESC Kempten: 20

Zuschauer: 156

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!