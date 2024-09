Gelungener Saisonstart fÃ¼r den EHC KÃ¶nigsbrunn

Königsbrunn. (PM EHC) Mit 4:5 verliert der EHC Königsbrunn sein erstes Vorbereitungsspiel gegen den EV Füssen. An sich kein Grund zur Freude, doch die...

Königsbrunn. (PM EHC) Mit 4:5 verliert der EHC Königsbrunn sein erstes Vorbereitungsspiel gegen den EV Füssen.

An sich kein Grund zur Freude, doch die Art und Weise, wie die Brunnenstädter gegen den Favoriten aus der Oberliga auftraten, zeugte schon von Klasse und Teamspirit im Kader. Die Partie fand vor leeren Rängen statt, wurde aber zur Eröffnungsfeier auf der Außeneisfläche und per Sprade-TV übertragen.

Der traditionsreiche Altmeister aus dem Allgäu war mit gerade mal 14 Feldspielern angereist, neben Anton Zimmer und dem weiterhin angeschlagenen Billy Jerry fehlten noch Nikita Naumann sowie David Moor im Kader der Gäste. Aber auch der EHC musste auf einige Spieler verzichten, neben Luca Kinzel musste der EHC noch ohne Philipp Sander und Nico Baur planen. Dennoch konnte Königsbrunn von Beginn an mit 4 kompletten Reihen antreten.

Der Altmeister spielte von Beginn an auf ein frühes Tor, doch die Defensive der Brunnenstädter vor dem souveränen Dave Blaschta hielt dicht, nach vorne konnte der EHC auch immer wieder Nadelstiche setzen. Den ersten Treffer markierten die Gastgeber in der achten Spielminute, nach Scheibenverlust der Allgäuer tankten sich gleich drei Spieler in das gegnerische Drittel, Mika Reuter schaufelte den Puck per Rückhand entgegen der Laufrichtung des Goalies zum 1:0 ins Tor für Königsbrunn. Der EHC hielt weiterhin gut dagegen, hatte sogar in Überzahl die Chance auf einen weiteren Treffer. Doch scheinbar hatte die Mannschaft den herausragenden Spieler der Füssener vergessen, denn plötzlich lief der Kanadier Philippe Bureau-Blais alleine auf das Königsbrunn Tor und versenkte in der 15. Spielminute den Puck zum Ausgleich. Das nächste Überzahlspiel gestaltete Königsbrunn besser, in Scheibenbesitz kreiste Marco Sternheimer in altbekannter Weise um das gegnerische Tor, ehe er dann nach einem Doppelpass mit Leon Steinberger zum 2:1 verwandelte. Bis zur Pause fielen dann keine weiteren Treffer.

Nach dem Pausentee hielten sich beide Teams nicht zurück und drängten auf den nächsten Treffer, mit viel Einsatz kamen die Kontrahenten zu guten Möglichkeiten. In der 29. Spielminute fiel dann der Ausgleich zum 2:2, Maxim Kryvorutskyy ließ dem Königsbrunner Goalie mit seinem verdeckten Schuss keine Chance. Der EHC verpasste es danach, einen weiteren Treffer zu erzielen und musste in Unterzahl dann sogar das 2:3 kassieren. Erneut war der Torschütze Philippe Bureau-Blais, der in der 33. Spielminute den Puck per Direktabnahme ins Königsbrunner Tor zimmerte. Nur drei Minuten später fanden die Brunnenstädter aber die richtige Antwort, bei angezeigter Strafe gegen Füssen nutzten Timo Knopf und Mika Reuter die kurzzeitige Verwirrung in der Defensive der Gäste und spielten den gegnerischen Goalie mustergültig zum verdienten Ausgleich aus. Mit dem 3:3 ging es dann ein letztes Mal in die Kabinen.

Nach der Pause gaben beide Teams nochmal Vollgas und erarbeiteten sich Chancen. In der 46. Spielminute schaltete Peter Brückner blitzschnell und hämmerte den freiliegenden Puck zum 4:3 ins Tor der Gäste. Die Antwort der Allgäuer ließ nicht lange auf sich warten, zwei Minuten später zog der sträflich freistehende Philippe Bureau-Blais bei angezeigter Strafe gegen Königsbrunn zum 4:4 ab und erzielte damit seinen dritten Treffer. In der 54. Spielminute erhöhten die Gäste durch Maxim Kryvorutskyy auf 4:5, der EHC musste nun mit mehr Risiko spielen. Ab der 57. Spielminute nahmen die Brunnenstädter Goalie Blaschta zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis, ein Tor zum Ausgleich wollte aber nicht fallen. Am Ende siegten die Gäste mit 4:5 und steigen ab dem nächsten Wochenende in die Punktspielphase ein. Der EHC hat sich aber sehr gut und teuer verkauft, die Mannschaft trainiert erst eine Woche auf dem Eis. Team Manager Sven Rampf war sehr zufrieden mit der gezeigten Leistung:

„Dafür, dass wir nur sechs Eistrainings hatten, haben wir uns sehr gut gehalten. Zum Schluss hätten wir noch Unentschieden spielen können, vielleicht wäre auch ein Sieg drin gewesen. Wir haben auf alle Fälle alles versucht und am Ende noch den Torwart gezogen. Die Jungs haben heute ein tolles Spiel gegen einen Oberligisten abgeliefert, ich glaube unsere Zuschauer hatten viel Freude mit der Mannschaft, auch wenn es am Ende nicht ganz gereicht hat.“

Nach dem Spiel wurde die Mannschaft auf der Außeneisfläche den Fans vorgestellt, dabei präsentierte der EHC einen weiteren Neuzugang. Ab sofort wird der 22-jährige Lion Stange für Königsbrunn auflaufen. Er spiele lange im DNL-Team der Augsburger Panther, wechselte dann nach Memmingen und spielte zuletzt in Herne. Nun wohnt er wieder in Augsburg und zeigte in seinem ersten Spiel eine gute Leistung. Am nächsten Freitag steht für den EHC der nächste Hochkaräter auf dem Programm, da geht es dann auswärts ab 20 Uhr gegen die Erding Gladiators.

Tore: 1:0 Reuter (Bullnheimer) (8.), 1:1 Bureau-Blais (Straub) (15.), 2:1 Sternheimer (Prokopovics, Steinberger) (19.), 2:2 Kryvorutskyy (Bureau-Blais) (29.), 2:3 Bureau-Blais (Neudecker, Straub) (33.), 3:3 Reuter (T. Knopf, Bullnheimer) (36.), 4:3 Brückner (Döring) (46.), 4:4 Bureau-Blais (Neudecker) (48.), 4:5 Kryvorutskyy (Nerb) (54.)

Strafminuten: EHC Königsbrunn 23+20 EV Füssen 25+20 Zuschauer: 0