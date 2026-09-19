„Gelungener Saisonauftakt“ für München, Überraschungs-Kantersieg in Köln: Wolfsburg setzt fettes Ausrufezeichen beim Titelanwärter, Krefeld mit Pleite bei „emotionalem“ DEL-Comeback

Bonn. (PM MagentaSport) Penalty-Krimi im Klassiker! Red Bull München bejubelt 4:3-Auftaktsieg gegen Mannheim. Trotzdem bemängelt Maximilian Kastner, dass der EHC im Schlussdrittel eine 3:1-Führung herschenkt: „Da können wir uns an der eigenen Nase packen und daraus lernen. Trotzdem war es ein gelungener Saisonauftakt für uns.“ Adler-Neuzugang Jérémie Poirier trifft beim Debüt und bekommt einen ersten Eindruck von der DEL: „Es war eine coole Erfahrung zu sehen, wie leidenschaftlich beide Fanlager sind.“

Wolfsburg mit Kantersieg in Köln! „Wir waren heute einen Schritt zu langsam, wenn nicht sogar anderthalb. Wir sind nie wirklich ins Spiel gekommen. Da war viel von uns dabei, dass das heute so ausgegangen ist“, attestiert Haie-Neuzugang Marcel Nobels nach der 4:8-Niederlage seiner Kölner und hält sich mit Blick auf die Saisonziele etwas zurück: „Nach dem Spiel kann ich schlecht sagen, wir wollen durchmarschieren. Das wäre hochnäsig.“ Bei den Grizzlys spielt besonders Robert Lynch groß auf, dem fünf Scorerpunkte gelingen: „Wir wollen ein Top-Team sein“, kündigt der US-Amerikaner selbstbewusst an.

In der ersten DEL-Partie seit knapp viereinhalb Jahren kassiert Krefeld eine 1:3-Niederlage gegen Bremerhaven. „Es war sehr emotional. Ich habe schon heute Mittag zu meiner Frau gesagt, dass ich das erste Mal wieder richtig nervös bin, seit ich in der DEL spiele. Ich bin froh, dass wir wieder zurück sind, aber mit dem Ergebnis können wir nicht zufrieden sein“, verrät Krefelds Kapitän Alexander Weiß. Er weiß einzuschätzen, was auf seine Mannschaft zukommt in dieser Saison: „Wir werden Höhen und Tiefen durchmachen, das wird eine ganz steinige Saison.“ Für die Pinguins Bremerhaven ist es ein gelungener Saisonstart, wenngleich Parker Toumie den Auftakterfolg auch als „holprige Angelegenheit“ beschreibt.

Ingolstadt siegt dank einer „guten Teamleistung“ mit 4:3 bei den Iserlohn Roosters. „Es fühlt sich gut an einen guten Start hingelegt zu haben“, freut sich Riley Sheen. Iserlohns Colin Ugbekile hat einen Erklärungsansatz für die Niederlage: „Wir hatten am Anfang zu viel Respekt. Vielleicht zu viel Nervosität. Wenn wir von Anfang an so spielen, wie im dritten Drittel, dann ist das Spiel ganz anders. Daraus müssen wir lernen!“

Nürnberg jubelt im Derby, Augsburg hadert mit dem Regelwerk. „Ich habe einen Pfiff wahrgenommen, während ich geschossen habe. Es spielt keine Rolle mehr, aber vor ein paar Tagen habe ich eine Regel gelesen. Die dürfen in solchen Situationen gar nicht mehr abpfeifen. Sie pfeifen es ab und nehmen uns das 2:2 weg. Das sollte ein klares Tor sein“, erklärt Philipp Krauß. „Unsere Vorbereitung lief nicht ganz so gut, wie alle wissen. Deswegen ist man umso glücklicher, wenn man beim Eröffnungsspiel im Derby drei Punkte holt“, freut sich Constantin Braun.

Löwen-Party in Schwenningen. Frankfurt siegt deutlich mit 5:0, obwohl es eigentlich „kein 5:0-Spiel war“, behauptet Schwenningens Kyle Patzer. „Die ersten beiden Drittel haben nur wir gespielt. Sie haben ihre Chancen eiskalt genutzt, wir nicht.“ Frankfurts Daniel Pfaffengut lobt spricht dagegen von einem „verdienten Mannschaftserfolg“. „Wir sind nicht fehlerfrei, aber im Großen und Ganzen war das sehr ansehnlich von Frankfurter Seite aus.“

Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zum 1. Spieltag der PENNY DEL, präsentiert von MagentaSport.

Am Sonntag geht es weiter mit dem 2. Spieltag der PENNY DEL – ab 13.30 Uhr u.a. mit der Neuauflage des DEL-Finales Adler Mannheim gegen Eisbären Berlin.

EHC Red Bull München – Adler Mannheim 4:3 n.P. | Penalty-Krimi! München jubelt im Klassiker





Maximilian Kastner, EHC Red Bull München: „Wenn man 3:1 vorne ist im letzten Drittel, dann will man das nach Hause fahren. Wir haben aufgehört zu spielen, Mannheim hat Druck gemacht. Da können wir uns an der eigenen Nase packen und daraus lernen. Trotzdem war es ein gelungener Saisonauftakt für uns.“

Jérémie Poirier, Adler Mannheim: „Uns hat ein weiteres Tor gefehlt, ich selbst hatte die Chance dazu. Das Tor, das ich geschossen habe, ist eigentlich egal. Wir hätten mehr gebraucht. Ermutigend ist, dass wir weiter daran geglaubt und hart gearbeitet haben, um zurückzukommen. Es war eine coole Erfahrung zu sehen, wie leidenschaftlich beide Fanlager sind.“

Kölner Haie – Grizzlys Wolfsburg 4:8 | 12-Tore-Spektakel! Titelanwärter kassiert derbe Packung zum Auftakt

Marcel Noebels, Kölner Haie: „Wir waren heute einen Schritt zu langsam, wenn nicht sogar anderthalb. Wir sind nie wirklich ins Spiel gekommen. Da war viel von uns dabei, dass das heute so ausgegangen ist. Das ist ein Auftakt, um für uns zu sehen, dass die Liga ein anderer Alltag ist.“

… über das Saisonziel: „Nach dem Spiel kann ich schlecht sagen, wir wollen durchmarschieren. Das wäre hochnäsig. Wir müssen uns steigern, um mit den Favoriten in der Liga mitspielen zu können. Wenn es bis in den Mai geht, dann geht es in den Mai. Da wollen wir hin.“

Robert Lynch, 5-Punkte-Spiel für die Grizzlys Wolfsburg: „Wir wollten den Ton setzen und ihnen nichts geben und genau das haben wir getan.“

… über sein 5-Punkte-Spiel: „Ich weiß nicht, ob es das schon einmal gab. Das war cool!“

… über das Saisonziel: „Wir wollen ein Top-Team sein.“





Krefeld Pinguine – Fischtown Pinguins Bremerhaven 1:3 | Bremerhaven vermiest Krefelds DEL-Comeback

Alexander Weiß, Kapitän Krefeld Pinguine: „Es war sehr emotional. Ich habe schon heute Mittag zu meiner Frau gesagt, dass ich das erste Mal wieder richtig nervös bin, seit ich in der DEL spiele. Ich bin froh, dass wir wieder zurück sind, aber mit dem Ergebnis können wir nicht zufrieden sein. Wir werden Höhen und Tiefen durchmachen, das wird eine ganz steinige Saison. Dazu brauchen wir die Fans, wir spüren die Euphorie in der Stadt. Um zu gewinnen, muss es den einen Tick mehr sein.“

Parker Toumie, Fischtown Pinguins Bremerhaven: „Wenn man direkt mit einem Sieg startet, ist das etwas Schönes. Es war heute eine holprige Angelegenheit. Wir werden läuferisch sehr stark sein, müssen ein paar Systemfragen verschärfen, schneller durch die neutrale Zone kommen. Dann sind wir extrem gefährlich. Im Forechecking können wir extremen Schaden anrichten. Ich möchte mehr Verantwortung übernehmen!“





Iserlohn Roosters – ERC Ingolstadt 3:4 | „Zu viel Respekt“: Iserlohn unterliegt Ingolstadt zum Start

Colin Ugbekile, Iserlohn Roosters: „Wir hatten am Anfang zu viel Respekt. Vielleicht zu viel Nervosität. Wenn wir von Anfang an so spielen, wie im dritten Drittel, dann ist das Spiel ganz anders. Daraus müssen wir lernen!“

Riley Sheen, ERC Ingolstadt: „Wir wussten es würde ein schwerer Start werden und dass sie nie aufgeben. Es fühlt sich gut an, den Sieg eingefahren zu haben. Das ist eine Teamleistung. Es fühlt sich gut an, einen guten Start hingelegt zu haben.“





Nürnberg Ice Tigers – Augsburger Panther 4:1 | Nürnberg feiert den Derbysieg, Augsburg schiebt Schiri-Frust

Constantin Braun, Nürnberg Ice Tigers: „Unsere Vorbereitung lief nicht ganz so gut, wie alle wissen. Deswegen ist man umso glücklicher, wenn man beim Eröffnungsspiel im Derby drei Punkte holt.“

… über den Zettel aus der Pre-Saison: „Am Sonntag war es vorbei, am Montag wurde er zusammengeknüllt.“

Philipp Krauß, Augsburger Panther, über sein nicht gegebenes Tor: „Ich habe einen Pfiff wahrgenommen, während ich geschossen habe. Es spielt keine Rolle mehr, aber vor ein paar Tagen habe ich eine Regel gelesen. Die dürfen in solchen Situationen gar nicht mehr abpfeifen. Sie pfeifen es ab und nehmen uns das 2:2 weg. Das sollte ein klares Tor sein. Darauf können wir aufbauen und irgendwann muss man anfangen, Punkte zu holen!“

Schwenninger Wild Wings – Löwen Frankfurt 0:5 | Kantersieg! Frankfurt tanzt in Schwenningen

Kyle Platzer, Schwenninger Wild Wings: „Es war auf keinen Fall ein 5:0-Spiel. Die ersten beiden Drittel haben nur wir gespielt. Sie haben ihre Chancen eiskalt genutzt, wir nicht. Wir müssen unsere Intensität anheben und uns das Momentum über Tore holen.“

Daniel Pfaffengut, Löwen Frankfurt: „Das kann auch in die andere Richtung gehen. Unser Torwart hat heute ein überragendes Spiel gespielt. Alles in allem war es ein verdienter Mannschaftserfolg. Wir sind nicht fehlerfrei, aber im Großen und Ganzen war das sehr ansehnlich von Frankfurter Seite aus.“

Eishockey bei MagentaSport und MagentaTV

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PENNY DEL | 2. Spieltag

Sonntag, 20.09.2026

ab 13.30 Uhr: Adler Mannheim – Eisbären Berlin

ab 13.45 Uhr: Pinguins Bremerhaven – Iserlohn Roosters, ERC Ingolstadt – Nürnberg Ice Tigers

ab 16.15 Uhr: Grizzlys Wolfsburg – EHC Red Bull München, Augsburger Panther – Schwenninger Wild Wings, Straubing Tigers – Krefeld Pinguine

ab 18.45 Uhr: Kölner Haie – Löwen Frankfurt

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