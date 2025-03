Gelungener Playoff-Auftakt der Red Bulls mit Heimsieg gegen SzÃ©kesfehÃ©rvÃ¡r

Salzburg. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg gewann in der win2day ICE Hockey League das erste Playoff-Viertelfinalspiel zuhause gegen Hydro Fehérvár AV19 mit 3:2 und legt damit in der Best-of-Seven-Serie mit 1:0 vor.

Nach einem druckvollen ersten Abschnitt und der 1:0-Führung boten die Gäste im zweiten Abschnitt mehr Paroli, der schnellen Salzburger 2:0-Führung folgte der ebenso schnelle Anschlusstreffer. Im Schlussabschnitt hatten die Red Bulls auch mit einem sichereren Schlussmann Atte Tolvanen wieder mehr die Oberhand, der Anschlusstreffer der Ungarn fiel erst vier Sekunden vor Schluss. Die Salzburger Tore besorgten Benjamin Nissner (2) und Peter Schneider. Weiter geht es mit dem zweiten Viertelfinalspiel am Dienstag in Székesfehérvár.

Spielverlauf

Mit viel Druck und einem Hammerschuss von Ryan Murphy knapp über das Tor (3.) empfingen die Red Bulls, erstmals in dieser Saison mit komplettem Lineup, ihren Gegner aus Ungarn. Zwei Minuten später bugsierte Benjamin Nissner die Scheibe über die Linie zur frühen Führung, Székesfehérvárs Torhüter Rasmus Reijola konnte sie nach einem Thomas Raffl-Schuss nicht festhalten. Salzburg blieb weiter am Drücker und erarbeitete sich weitere Top-Chancen. Die Gäste setzten im ersten Abschnitt in der Offensive Nadelstiche, konnten aber Salzburgs Goalie Atte Tolvanen noch nicht fordern. Die Red Bulls blieben die tonangebende Mannschaft, verzettelten sich manchmal nur ein wenig in der Angriffszone. Die Führung nach 20 Minuten war aber hoch verdient.

Nur 18 Sekunden nach Wiederbeginn verlängerte Benjamin Nissner im Powerplay den Schuss von Ryan Murphy und fixierte sein insgesamt sechstes Doppelpack (!) in dieser Saison (21.). Diesmal kam aber eine schnelle Antwort, 21 Sekunden später traf Csanad Erdely nach einem Alleingang und verkürzte auf 1:2 (21.). Danach verlief die Partie ausgeglichener, die Ungarn kamen nun auch regelmäßig gefährlich in die Angriffszone. Die Red Bulls hatten aber immer noch ein Chancenplus, etwa bei der scharfen Hereingabe von Thomas Raffl, die Benjamin Nissner am Pfosten knapp vorbeizog (53.) oder der kurze Alleingang von Thomas Raffl (39.). Nach 40 Minuten führten die Red Bulls weiterhin mit einem Tor Vorsprung.

Im Schlussdrittel taten sich anfangs beide Teams schwer, gute Chancen herauszuspielen. Die Red Bulls mussten zudem zweimal in Unterzahl ran, was Mario Huber aber auch die Chance nach Solo über die halbe Eisfläche gab (47.). Dann wurde es intensiver, beide Teams legten einen Gang höher ein. Im Powerplay sorgten die Red Bulls schließlich für die Vorentscheidung. Peter Schneider vollendete auf der linken Seite eine Traumkombination mit Thomas Raffl und traf aus spitzem Winkel zum 3:1 (54.). Kurz darauf touchierte Niki Kraus beim Unterzahl-Solo die Stange (55.). Vier Sekunden vor dem Ende gelang den Gästen mit sechs Feldspielern zwar noch der neuerliche Anschlusstreffer durch Chris Brown, aber dann feierten die Red Bulls schließlich den verdienten 3:2-Heimsieg und legten in der Viertelfinalserie mit 1:0 vor.

Statement Benjamin Nissner „Wir wollten den ersten Sieg unbedingt holen. Es ist schwierig, wenn du pickst und der ganze Druck auf dir lastet. Wir können aber zufrieden sein, müssen es aber noch einfacher halten. Ich habe im ersten Drittel vielleicht auch ein bisschen die Nerven in den ‚Haxn‘ gespürt, aber die sind jetzt draußen und wir können attackieren.“

win2day ICE Hockey League

EC Red Bull Salzburg – Hydro Fehérvár AV19 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Tore:

1:0 | 04:56 | Benjamin Nissner

2:0 | 20:18 | Benjamin Nissner | PP

2:1 | 20:39 | Csanad Erdely

3:1 | 53:01 | Peter Schneider | PP

3:2 | 59:56 | Chris Brown

Zuschauer: 2.781

Playoff-Viertelfinale | Red Bulls – Székesfehérvár | 1:0

1 | So, 02.03.25 | EC Red Bull Salzburg – Hydro Fehérvár AV19 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

2 | Di, 04.03.25 | Hydro Fehérvár AV19 – EC Red Bull Salzburg | 19:15

3 | Fr, 07.03.25 | EC Red Bull Salzburg – Hydro Fehérvár AV19 | 19:15

4 | So, 09.03.25 | Hydro Fehérvár AV19 – EC Red Bull Salzburg | 16:00

5* | Di, 11.03.25 | EC Red Bull Salzburg – Hydro Fehérvár AV19 | 19:15

6* | Fr, 14.03.25 | Hydro Fehérvár AV19 – EC Red Bull Salzburg | 19:15

7* | So, 16.03.25 | EC Red Bull Salzburg – Hydro Fehérvár AV19 | 16:30

* Falls nötig | Beginnzeiten können sich wegen TV-Spielen ändern

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV