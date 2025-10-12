Gelungener Ligastart für die Wölfe – 7:1-Auswärtssieg in Niesky

Schönheide. (PM Wölfe) Mit einem, auch in der Höhe verdienten, 7:1 (4:1, 1:0, 2:0)-Auswärtserfolg bei Tornado Niesky sind die Schönheider Wölfe am gestrigen Samstagabend in die neue Regionalliga Ost-Saison 2025/2026 gestartet.

Rund 100 mitgereiste Wölfefans unter den 636 Zuschauern im Nieskyer Eisstadion sorgten für fantastische Unterstützung und feierten gemeinsam mit ihrem Team einen rundum gelungenen Auftakt.

Von Beginn an zeigte sich die Mannschaft von Coach Sven Schröder hellwach und höchst effizient. Gerade einmal 99 Sekunden waren gespielt, da zappelte der Puck zum ersten Mal im Netz der Gastgeber. David Novotny eröffnete die Saison mit dem 0:1. Nur kurz darauf folgte in der 5. Minute ein Doppelschlag binnen 22 Sekunden durch Kenneth Hirsch und Tomas Rubes zum frühen 0:3. Daraufhin nahm Niesky eine Auszeit, um den Wölfe-Sturmlauf zu stoppen – und diese zeigte Wirkung. Die Tornados kamen etwas besser ins Spiel, während die Wölfe ihren anfänglichen Druck nicht ganz aufrechterhalten konnten. Dennoch erhöhte Jan Meixner in Unterzahl (9.) auf 0:4, ehe Niesky durch Leon Eisebitt im doppelten Powerplay (11.) den Anschlusstreffer zum 1:4 erzielte.

Im zweiten Drittel verflachte das Spiel etwas. Die Wölfe agierten nicht mehr ganz so druckvoll und ließen den Tornados mehr Raum. Diese kamen zu einigen guten Chancen, doch Wölfe-Goalie Kevin Kopp bewahrte sein Team mit mehreren starken Paraden vor weiteren Gegentreffern. Statt eines möglichen 2:4 oder 3:4 aus Nieskyer Sicht fiel auf der Gegenseite das 1:5 durch Lukas Lenk (28.).

In der zweiten Pause fand Schönheides Coach Sven Schröder offenbar die richtigen Worte. Sein Team präsentierte sich im Schlussabschnitt wieder konzentrierter und defensiv stabil. Offensiv blieben die Wölfe gefährlich und so erhöhten Roy Hähnlein (51.) und Kevin Piehler (60.) auf den Endstand von 1:7. Dass das Ergebnis nicht noch deutlicher ausfiel, lag vor allem an Nieskys Torhüter Lars Morawitz, der mit mehreren starken Paraden Schlimmeres verhinderte.

Besonders erfreulich aus Wölfe-Sicht – Die sieben Treffer verteilten sich auf sieben verschiedene Torschützen – ein klares Zeichen für die mannschaftliche Geschlossenheit und Ausgeglichenheit des Teams. Auch wenn noch nicht alles perfekt lief und in einigen Phasen etwas die Konzentration fehlte, zeigte der Saisonauftakt bereits, dass die Wölfe auf einem guten Weg sind, wieder um die Spitzenplätze mitzuspielen.

Am kommenden Samstag, 18. Oktober 2025, steht das erste Heimspiel im Schönheider Wolfsbau an. Um 17:00 Uhr empfangen die Wölfe im Topspiel die Luchse Lauterbach, den Halbfinalgegner der vergangenen Saison. Tickets sind ab sofort im Online-Vorverkauf erhältlich unter: https://events.vereinsticket.de/schoenheider-woelfe/eisho-schoenheiderwoelfe/4634026



