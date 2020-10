Gelungener Heimauftakt des ERC

Sonthofen. (PM ERC) Der ERC Sonthofen schlägt den Ligakonkurrenten ESC Kempten Sharks 1B im ersten Heimspiel der Vorbereitung hochverdient mit 16:0 (3:0/9:0/5:0). Die Mannschaft...

Die Mannschaft um Kapitän Christian Tarrach ließ von Beginn an niemanden daran zweifeln, wer das Eis an diesem Abend als Sieger verlassen wird. Bereits in der ersten Minute eröffnete Denis Adebahr den Torreigen mit dem 1:0. Sonthofen blieb weiter am Drücker, konnte die Chancen zunächst jedoch nicht weiter in Tore ummünzen. Es dauerte bis zur 14. Spielminute als Vladimir Kames das 2:0 markierte. Zwei Minuten später Penalty für Kempten. Doch Bauer im Tor des ERC hielt seinen Kasten sauber. In der 17. Minute das verdiente 3:0. Erneut war es Adebahr, der die Führung weiter ausbaute und bis zum Drittelende bestand hatte.

Im zweiten Drittel drehte der ERC erst richtig auf. Im Minutentakt konnten die Anhänger der Schwarz-Gelben jubeln. Zunächst war es Waibel der das 4:0 markierte (22. Minute). Zwei Mal Havlicek (24. + 25. Minute) und Engler (27. Minute) schraubten innerhalb von drei Minuten die Führung auf 7:0 aus. In der 30 Minute war es erneut Vladimir Kames der das 8:0 markierte. Im Anschluss war für Bauer, nach einer fehlerfreien Vorstellung, Feierabend und Calvin Stadelmann stand fortan im Sonthofer Tor. Erst gegen Drittelende schlug der ERC nochmals so richtig zu. Innerhalb von drei Minuten bauten Havlicek (37. Minute), Waibel (37. Minute), Kames (39. Minute) und Berger (39. Minute) das Ergebnis auf 12:0 aus. Dabei blieb es nun auch im zweiten Drittel.

Im letzten Drittel ging Sonthofen zunächst ein wenig vom Gas, ohne etwas anbrennen zu lassen. In der 48. Minute legte der ERC jedoch wieder nach. Berger gelang das 13:0. Fünf Minuten vor Ende der Partie sollten die Kreisstädter das Ergebnis innerhalb von drei Minuten noch auf 16:0 erhöhen. Adebahr, Stalla und Berger ließen am Ende ein 16:0 auf der Anzeigetafel aufleuchten.

Für Sonthofen ein weiterer gelungener Test auf den es weiter aufzubauen gilt. Auch wenn das Ergebnis heute sehr eindeutig ausfiel, gilt weiterhin volle Konzentration auf die nächsten Partien.