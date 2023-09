Gelungener erster Test: Memmingen unterliegt Ravensburg knapp

Artikel anhören Memmingen. (PM Indians) Der erste Test ist absolviert und Coach Daniel Huhn dürfte zufrieden sein mit der Leistung seines Teams. Die Memminger...

Memmingen. (PM Indians) Der erste Test ist absolviert und Coach Daniel Huhn dürfte zufrieden sein mit der Leistung seines Teams.

Die Memminger machen ein gutes Spiel und kämpften sich gegen die Ravensburg Towerstars in die Partie zurück. Am Ende stand eine knappe 4:5 Niederlage gegen den DEL2-Meister, aus der man viele positive Ansätze mitnehmen konnte. Eine tolle Kulisse von über 1800 Zuschauern sah das erste Testspiel der Indianer, für die es schon am Mittwoch (19 Uhr) gegen den Schweizer Vertreter aus Arosa weitergeht.

Im ersten Drittel merkte man den Teams den jeweiligen Stand in der Vorbereitung an. Ravensburg schon mit deutlichen mehr Spielen und den besseren Aktionen, Memmingen hingegen noch in der Findungsphase. Es dauerte nur bis zur 4.Minute als Robbie Czarnik zum 1:0 für die Towerstars abschloss. Die Gäste legten in der 9.Minute nach, erhöhten auf 2:0 und behielten im ersten Drittel die Oberhand. Doch Memmingen konnte trotzdem immer wieder gefährliche Nadelstiche in der Offensive setzen. Linus Svedlund verwandelte in der 15.Minute zum 1:2. Gegen Ende des ersten Drittels nutzten die Towerstars zwei Überzahlsituationen aus und schraubten das Ergebnis auf 4:1.

Kurz nach der Pause legten die Blau-Weißen noch einen drauf zum 5:1 aus Sicht des Zweitligisten. Memmingen startete aber seine Aufholjagd und biss sich jetzt in die Begegnung. Matej Pekr sorgte prompt in Überzahl für die Antwort zum 5:2. Minuten später war es Jaro Hafenrichter, der im Zusammenspiel mit Matej Pekr das 5:3 erzielte. Die Treffer sorgten für Aufschwung bei den Indians, die noch auf 4:5 in diesem Drittel herankamen. Eddy Homjakovs verwandelte sehenswert per Penalty.

Im letzten Drittel wurde das Spiel zunehmend ausgeglichener, trotz Ravensburger Spielvorteile. Der Kooperationspartner wirkte in seine Spielabläufen flüssiger und beschäftigte die Memminger Hintermannschaft und Marco Eisenhut ein ums andere Mal. Trotzdem hatten die GEFRO-Indians Möglichkeiten den Ausgleich zu erzielen. Trotz guter Chancen kurz vor Ende der Partie, blieb es beim Sieg für die Towerstars.

Nach dem souveränen Auftakt in die neue Spielzeit, geht es in der kommenden Woche am Hühnerberg weiter. Die Indians testen dann doppelt. Am Mittwoch gastiert das starke Schweizer Team EHC Arosa um 19:00 Uhr in der Maustadt. Am Freitag kommt um 20:00 der EC Bregenzerwald aus Österreich nach Memmingen. Das Team aus Arosa läuft derzeit in der dritten Liga der Schweiz auf, gilt aber als einer der erfolg- und traditionsreichsten Clubs des Nachbarlandes. Der neunmalige Schweizer Meister hat bereits fünf Testspiele absolviert, von denen er vier gewinnen konnte. Für die Indians dürfte damit ein weiterer, anspruchsvoller Test anstehen. Tickets für beide Partien gibt es in der Vorbereitungsphase weiterhin zu vergünstigten Konditionen, diese können bereits online erworben werden.

ECDC Memmingen – Ravensburg 4:5 (1:4/3:1/0:0)

Tore: 0:1 (4.) Czarnik, 0:2 /9.) Herr (Rollinger), 1:2 (15.) Svedlund, 1:3 (16.) Czarnik (Granz, Alfaro, 5-4), 1:4 (18.) Hadraschek (Mühlbauer, Alfaro, 5-4), 1:5 (22.) Latta N. (Dronia), 2:5 (22.) Pekr (Svedlund, Homjakovs, 5-4), 3:5 (26.) Hafenrichter (Pekr), 4:5 (29.) Homjakovs (PEN).

Strafminuten: Memmingen 14 – Ravensburg 8

Zuschauer: 1808

ECDC Memmingen: Eisenhut (Meder) – Svedlund, Mastic; Menner, Peleikis; Fleischer, Pokovic; Häring, Kasten – Hafenrichter, Bräuner, Pekr; Fominych, Homjakovs, Marsall; Meier, Meisinger, Ott; Sarto, Dopatka, Pfalzer.

