Gelungener Einstand von McGowan beim 5:1 gegen FÃ¼ssen

Rosenheim. (PM Starbulls) Dank einer konzentrierten Leistung gingen die Starbulls Rosenheim am Sonntagabend in der Eishockey-Oberliga Süd im Heimspiel gegen den EV Füssen als verdienter Sieger vom Eis.

2.494 Zuschauer sahen im ROFA-Stadion eine dem Gegner in allen Belangen überlegene Starbulls-Mannschaft, bei der Neuzugang Brad McGowan sein gelungenes Debüt mit einem sehenswerten Treffer und einer starken Torvorbereitung krönte. Außerdem trugen sich Dominik Daxlberger, Norman Hauner, Lukas Laub und Stefan Reiter in die Torschützenliste ein. Den einzigen Treffer der Gäste zum zwischenzeitlichen 3:1 erzielte Bauer Neudecker bei einem Konter unmittelbar nach einem abgelaufenem Rosenheimer Überzahlspiel. Schon am Dienstag (Spielbeginn 19:30 Uhr) müssen die Starbulls erneut ran und sich im Auswärtsspiel gegen die starken Memmingen Indians beweisen.

Nach dem überzeugenden 4:1-Auswärtssieg gegen den SC Riessersee am Freitagabend mussten die Starbulls gegen den EV Füssen erneut nur einen Gegentreffer hinnehmen. Im Gegensatz zu Tomas Pöpperle, der in Garmisch-Partenkirchen das Rosenheimer Tor hütetet und zahlreiche starke Paraden an den Tag legte, hatte Christopher Kolarz zwei Tage später aber wenig zu tun. Den Gästen aus dem Allgäu fehlten über weite Strecken der Partie die Mittel, die defensiv konzentrierten und spielerisch überzeugenden Starbulls in Bedrängnis zu bringen. Im Gegensatz zu den Hausherren, die mit vier Sturmreihen spielen konnten, musste Gästecoach Janne Kujala mit drei Linien auskommen.

Bereits nach zwei Minuten und vier Sekunden gingen die Hausherren in Führung. Klemen Pretnar schoss von der blauen Linie und Dominik Daxlberger fälschte am Torraum mit dem Schläger effektiv ab, sodass Gästekeeper Moritz Borst keine Abwehrchance hatte (3.). Als das erste Rosenheimer Powerplay gerade abgelaufen war, erhöhte Norman Hauner auf 2:0. Nach einem Getümmel vor dem Füssener Tor fiel ihm die Scheibe genau vor den Schläger, der Rosenheimer Topscorer fackelte nicht lange und traf unter die Latte (12.). Zuvor war Tyler Mc Neely völlig frei an Borst gescheitert (9.), danach landete ein Schuss von Michael Knaub an der Latte (16.).

Brad McGowan stellte kurz vor der ersten Pause bei Rosenheimer Überzahl auf 3:0, als er einen perfekten Diagonalpass von Dominik Daxlberger am Torraum technisch fein ins rechte obere Eck verlängerte (18.). Der aus Gröden gekommen Neuzugang, der eigentlich als Mittelstürmer zwischen Stefan Reiter und Manuel Strodel agierte, ließ bei seinem ersten Auftritt im Rosenheimer Jersey nicht nur in dieser Szene sein Können aufblitzen. In zahlreichen Situationen offenbarte der 32-jährige Kanadier bereits spielerische Klasse und große Übersicht.

In den zweiten Abschnitt starteten die Gäste mit Benedikt Hötzinger anstelle von Moritz Borst im Tor – Trainer Janne Kujala wollte mit dieser Maßnahme seine Mannschaft wachrütteln. Borst konnte sich gleich bei zwei Rosenheimer Powerplaychancen beweisen und dann den ersten – und einzigen – Treffer seiner Vorderleute bejubeln. Julian Straub bediente aus der eigenen Zone den von der Strafbank zurückkommenden Florian Simon und dessen überlegten Querpass versenkte der flinke Bauer Neudecker zum 3:1 (22.) – es war eine der wenigen Momente, in denen sich die Starbulls unkonzentriert präsentierten.

Das Rosenheimer Tor geriet im zweiten Drittel nur noch einmal in Gefahr, als Füssen in Unterzahl über Neudecker schnell konterte und Tobias Baader frei vor Kolarz am Rosenheimer Keeper scheiterte (37.). EVF-Keeper Hötzinger konnte sich dagegen über mangelnde Beschäftigung nicht beschweren. Er rettet unter anderem gegen Dominik Kolb (23.) und Stefan Reiter (37.) bravourös. Machtlos war er jedoch, als ihn Lukas Laub frech austanzte und aus kurzer Distanz zum 4:1 einschob (25.); Maximilian Vollmayer hatte gegen drei zaghafte Gästespieler auf den Torschützen durchgesteckt.

Im letzten Drittel erarbeiteten sich die weiterhin in allen Belangen überlegenen Gastgeber noch ein halbes Dutzend hochkarätiger Einschussmöglichkeiten, doch Laub, Hauner, Kolb und zweimal Manuel Strodel scheiterten freistehend. Den 5:1-Endstand stellte Stefan Reiter aus kurzer Distanz nach einem Sahnepass von McGowan her (50.).

Weiter geht es für die Starbulls Rosenheim bereits am Dienstagabend mit dem Auswärtsspiel bei den Memmingen Indians. In Memmingen müssen sich die Grün-Weißen gegen die im Moment erfolgreichste Mannschaft der Liga behaupten, die zehn der letzten elf Spiele gewann und nun nicht nur die direkte Playoff-Qualifikation vor Augen hat, sondern sogar noch auf den vierten Tabellenplatz schielen darf. Bei den Starbulls wird wieder Tomas Pöpperle zwischen den Pfosten stehen. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr (Liveübertragung auf www.sprade.tv). Das nächste Rosenheimer Heimspiel findet am Freitag um 19:30 Uhr gegen die Passau Black Hawks statt.

