Gelungener Auftakt für Innsbruck!

Innsbruck. (PM Haie) Der HCI ist erfolgreich in die neue Saison gestartet.

Im Rahmen des Haie Fest wurde der HC Thurgau nach hartem Kampf mit 2:1 besiegt.

Im Vorfeld des Spiels der Kampfmannschaft zeigten zuerst die Nachwuchstalente auf, und lieferten sich beim Alpencup der U9-Teams heiße, emotionale Matches.

Der Turniersieg ging an Augsburg, das gegen den HCI im Finale die Oberhand behielt.

Danach stieg der erste Auftritt der neuformierten Truppe des HC TIWAG-Innsbruck. Gegner war mit der jungen Truppe des HC Thurgau aus der Swiss League ein echter Prüfstein. Die ersten Minuten in der Partie gehörten den Gästen, die das eine oder andere Mal vor HCI-Neo-Goalie Sam Harvey auftauchten. Die ganz großen Möglichkeiten waren aber noch nicht dabei. Die Tiroler waren in der Anfangsphase noch zu ungenau im Aufbau und der Offensive, womit sich immer wieder gefährliche Gegenstöße der Schweizer ergaben. Im Laufe des Drittels kamen die Haie aber immer besser ins Spiel, und gingen in Minute 13 in Führung. Steven Owre, zurück nach schwerer Verletzung, verwertete nach einem Schuss seinen eigenen Rebound zum 1:0. Das war auch der Stand nach den ersten zwanzig Minuten. Ein erstes Drittel ohne die ganz großen Höhepunkte, man merkte beiden Teams die harten letzten Trainingstage an.

Der zweite Abschnitt gehörte dann den Gästen aus Thurgau, die gleich von Beginn an Druck machten, einige Chancen vorfanden, und in der 28. Minute durch Baumann den zu diesem Zeitpunkt verdienten Ausgleich erzielten. Die besten Möglichkeiten der Haie fand in dieser Phase wieder Owre vor, der zweimal aus kurzer Distanz an Thurgau-Goalie Simmchen scheiterte. Danach wurde die Partie etwas härter, und es setzte auch die ersten Strafen, allerdings nur auf Seiten der Haie. Zwei Mal konnten die Tiroler eine zweiminütige Unterzahl überstehen. Beim zweiten Powerplay drückten die Schweizer massiv auf den Führungstreffer. Dazwischen hatte Haie-Neuerwerbung Nikita Scherbak die Führung auf dem Schläger, scheiterte aber

alleine vor Simmchen. Kurz vor Drittelende dann die dritte Strafe für den HCI, der das Schlussdrittel damit in Unterzahl beginnen musste.

Dort waren es aber die Haie, die durch Justin Richards die größte Chance hatten. Sein Abschluss streifte nur das Lattenkreuz. Kurz darauf durfte der HCI zum ersten Mal im Powerplay ran, und das gleich bei 5 gegen 3. Und die Haie ließen sich diese Chance nicht nehmen, und gingen durch einen Onetimer von Rückkehrer Joel Messner wieder in Führung (44.). Die gaben die Hausherren dann auch nicht mehr aus der Hand, mussten in den letzten Minuten aber eine minutenlange Drangperiode der Thurgauer überstehen. Dies gelang vor Allem dank eines starken Sam Harvey.

Am Ende stand ein hart erkämpfter 2:1-Sieg des HCI über den HC Thurgau, und damit ein gelungener Start in die neue Saison. Das nächste Preseason-Spiel für die Haie steht am kommenden Freitag auf dem Programm. Da steigt quasi das Rückspiel in Thurgau.

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – HC Thurgau 2:1 (1:0,0:1,1:0)

1:0 Owre (13./EQ), 1:1 Baumann (28./EQ), 2:1 Messner (44./PP2/GWG);

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