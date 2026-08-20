Gelungener Auftakt für die Hockey Tigers: 5:2 in Winterthur

Winterthur. (PM Hockey Tigers) Die Tigers sind erfolgreich in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet.

Beim EHC Winterthur setzte sich die Mannschaft von Headcoach Märt Eerme mit 5:2 durch und zeigte dabei über weite Strecken einen überzeugenden ersten Auftritt.

Die Tigers erwischten den deutlich besseren Start. Bereits nach sieben Minuten eröffnete dann Mathias Haiböck nach Vorarbeit von Simon Brunner und Josef Flick die neue Saison mit dem ersten Treffer. Noch vor der Pause legte Laurin Liesch nach: Haiböck bereitete vor, der Verteidiger traf in der 17. Minute zum 2:0.

Auch der Start in den Mittelabschnitt gehörte den Gästen. Gerade einmal 71 Sekunden waren gespielt, als Roberts Lipsbergs nach Zuspiel von Morten Jürgens und Gustav Lindström auf 3:0 erhöhte. Winterthur gab sich allerdings nicht geschlagen. Lars Brägger verkürzte in der 37. Minute auf 1:3 und im Schlussabschnitt brachte William Rais die Schweizer nach 47 Minuten noch einmal auf 2:3 heran.

Die Antwort der Tigers ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur gut drei Zeigerumdrehungen später stellte Luis Ludin nach Vorarbeit von Lipsbergs mit seinem ersten Treffer im Tigers-Trikot den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Winterthur versuchte in der Schlussphase noch einmal alles und nahm den Torhüter vom Eis. Roberts Lipsbergs nutzte dies fünf Sekunden vor der Schlusssirene mit seinem zweiten Treffer des Abends zum 5:2-Endstand.

Bereits am Samstag, 22. August, folgt der nächste Test – und gleichzeitig der erste Auftritt vor heimischem Publikum. Um 19:30 Uhr gastiert der EHC Seewen im Messestadion Dornbirn.

EHC Winterthur – HC Tigers 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Tore HCT: Haiböck (Brunner, Flick), Liesch (Haiböck), Lipsbergs (Jürgens, Lindström), Ludin (Lipsbergs), Lipsbergs (EN)

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