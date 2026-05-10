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Home International Europa Österreich / ÖEHV Gelungene Generalprobe: Österreich besiegt Slowenien im letzten WM-Test 4:1
Österreich / ÖEHV

Gelungene Generalprobe: Österreich besiegt Slowenien im letzten WM-Test 4:1

10. Mai 20262 Mins read32
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Leon Kolarik von Team Österreich - © Marco Leipold / City-Press
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Klagenfurt. (PM ÖEHV) Vor rund 2.400 Fans zwang Österreich Slowenien mit seiner konsequenten Spielweise in der Heidi Horten-Arena in Klagenfurt in die Knie.

Damit ist die Generalprobe für die am 15. Mai beginnende WM 2026 in Zürich und Fribourg geglückt. Am 16. Mai trifft die ÖEHV-Auswahl in Zürich zum Auftakt auf Großbritannien, am 17. Mai folgt das Duell mit Ungarn. Die Treffer für Österreich erzielten Peter Schneider (30., 60./EN), Leon Kolarik (31.) und Benjamin Nissner (47.).

„Dieser Sieg gibt natürlich Selbstvertrauen. Ich denke er war auch verdient über 60 Minuten und gibt ein gutes Gefühl“, zeigte sich Head Coach Roger Bader zufrieden. Sein Team dominierte über weite Strecken, erarbeitete sich zeitweise im Minutentakt Chancen. Nur Tor wollte zunächst keines gelingen. Ab der 15. Minute drehte sich das Momentum, nachdem zunächst Bernd Wolf auf die Strafbank musste, in der 18. Minute Tim Harnisch eine 2+2-Zeitstrafe ausfasste und mitten in dieser auch noch Peter Schneider in die Kühlbox gesetzt wurde.

Dafür zeigte man sich im Penalty Killing giftig und konsequent, ließ kaum Chancen zu. Und wenn doch, dann präsentierte sich Atte Tolvanen als sicherer Rückhalt. Der Goalkeeper wurde nach Spielende auch zum Player of the game gekürt.

Nach den überstandenen Zeitstrafen fand Österreich wieder seinen Rhythmus. Nach einem Scheibengewinn von Dominic Zwerger in der neutralen Zone, stürmte der Schweiz-Legionär gemeinsam mit Peter Schneider Richtung Tor, bediente diesen, der unter Bedrängnis das 1:0 erzielte (30. Minute). Nur wenig später zog Clemens Unterweger von der blauen Linie ab, die Scheibe sprang Leon Kolarik aufs Schienbein und von dort zum 2:0 ins Tor (31. Minute).

Das letzte Drittel plätscherte phasenweise etwas dahin, Österreich kontrollierte dabei allerdings das Geschehen. In der 47. Minute spielte man sich perfekt ins Angriffsdrittel, wo Kolarik auf Benjamin Nissner ablegte, der Zeit hatte, sich die Scheibe zurechtlegte und zielgenau zum 3:0 traf.

In der 53. Minute brachte Filip Sitar Slowenien noch aufs Scoreboard. Zu Spielende hin zogen die Gäste ihren Torhüter, Peter Schneider nutzte dies zum 4:1 Endstand (60. Minute).

Head Coach Roger Bader: „Ich hätte mir nicht mehr wünschen können als genau das, denn dieses Spiel bereitet uns auf Großbritannien und Ungarn vor. Slowenien war unangenehm und das kommt auch nächste Woche auf uns zu. Unser Spielaufbau war OK, aber wir hatten noch zu viele Turnovers, auch in der O-Zone.“

Nun steht noch der finale Cut an. Der WM-Kader wird voraussichtlich am Sonntag nominiert.

WM-Vorbereitung

Österreich vs. Slowenien 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Sa., 09. Mai, 16:20 Uhr, Heidi Horten-Arena, Klagenfurt
Torschützen Österreich: Peter Schneider (30., 60./EN), Leon Kolarik (31.), Benjamin Nissner (47.)
Torschützen Slowenien: Filip Sitar (53.)

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