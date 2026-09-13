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EC Bregenzerwald Hockey Tigers

Gelungene Generalprobe der Hockey Tigers in Romanshorn

13. September 20261 Mins read3
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Maximilian Theirich - © Vienna Capitals / Ben Leitner
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Dornbirn. (PM HC Tigers) Die HC Tigers haben ihre Vorbereitung mit einem klaren 8:4-Auswärtssieg bei den Pikes Oberthurgau abgeschlossen.

Zahlreiche Leistungsträger wurden nach dem intensiven Vorarlberg-Duell geschont, die Verantwortung lag stattdessen bei mehreren Nachwuchstalenten. Trotzdem kontrollierten die Tigers das Spiel über weite Strecken klar.

Im Tor erhielt David Bernhard den Start und damit wertvolle Spielpraxis, Cosmo Reichhalter fungierte als Backup. Auch vor ihm stand eine deutlich veränderte Formation, in der zahlreiche Stammkräfte fehlten und junge Akteure in größere Rollen rückten. Die Tigers erwischten den besseren Start. Laurin Wempe brachte die Gäste bereits in der 5. Minute in Überzahl mit 1:0 in Führung. Zwar gelang den Pikes wenig später der Ausgleich, doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Aaron Matt stellte auf 2:1, ehe Timo Sticha kurz vor der ersten Pause auf 3:2 erhöhte.

Im zweiten Drittel übernahmen die Tigers dann endgültig die Kontrolle. Maximilian Theirich traf innerhalb von nur 36 Sekunden doppelt und stellte früh auf 5:2. Damit war die Partie sportlich praktisch auf Kurs gebracht. Auch im Schlussabschnitt blieb die junge Tigers-Mannschaft konsequent. Lucas Wimmer erhöhte, wenig später traf Simon Brunner zum 7:2. Die Pikes kamen danach zwar noch einmal heran, doch den Schlusspunkt setzte erneut Maximilian Theirich, der mit seinem dritten Treffer des Abends den 8:4-Endstand fixierte.

Damit endet die Preseason mit einem klaren Erfolg – und mit einer besonders erfreulichen Erkenntnis: Auch ohne zahlreiche etablierte Kräfte und mit stark verjüngter Aufstellung konnte die Verantwortung auf viele Schultern verteilt werden. Nach einer langen und intensiven Vorbereitung geht es kommenden Freitag mit der Oberliga Heimpremiere weiter.

Pikes Oberthurgau – HC Tigers 4:8 (2:3, 0:2, 2:3)

Tore HCT: Wempe, Matt, Sticha, Theirich (3), Wimmer, Brunner

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